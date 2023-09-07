Фестиваль уличного кино  пройдет в Самаре с 8 по 10 сентября на набережной у «Ладьи»

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Показ лучших российских короткометражек в рамках 10-го Фестиваля уличного кино пройдет с 8 по 10 сентября на набережной у «Ладьи».

Фестиваль уличного кино — крупнейший в стране зрительский смотр кино под открытым небом. 10-й сезон проекта стартовал в конце июня и продлится до конца сентября. За это время Фестиваль уличного кино посетит 1312 населенных пунктов. В конкурсную программу-2023 попали короткометражные ленты, созданные за последние 2 года российскими режиссерами и сценаристами: как дебютантами, так и профессионалами киноиндустрии.

В Самаре Фестиваль пройдет с 8 по 10 сентября на набережной у «Ладьи». Здесь покажут конкурсную и внеконкурсную программы 2023, а партнер проекта — онлайн-кинотеатр PREMIER — представит первый эпизод сериала «На страже пляжа». Вход для зрителей свободный.

В этом сезоне зрители увидят фильмы с участием Константина Хабенского, Юрия Стоянова и других известных актеров. В конкурсной программе будет показана картина «Обычная свадьба» — последний фильм с участием Владимира Меньшова. Всего в конкурсную программу вошли 7 короткометражных лент, отобранных экспертами из более чем 900 заявок.

В этом году Фестиваль уличного кино реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Полный релиз во вложении. Будем признательны за информационную поддержку события на ваших ресурсах, сообщает пресс-служба Фестиваля уличного кино.

Фото: пресс-служба Фестиваля уличного кино