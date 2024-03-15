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Фестиваль трансформационных игр "БезЗАморочек" пройдет в Самаре

15 марта 2024 15:10
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Фестиваль трансформационных игр "БезЗАморочек" пройдет в Самаре

Самый необычный и захватывающий фестиваль трансформационных игр приглашает к участию 24 марта 2024 года. (18+)

В форме игры, что всегда легко и безопасно, окунувшись в мир трансформационных игр участники смогут найти ответы на сложные жизненные вопросы, получить новый опыт взаимодействия, попробовать новые жизненные стратегии, и запустить процесс осознанного управления своей реальностью. Фестиваль - это пространство творчества и плавный процесс понимания себя и своих истинных запросов.

"Наш Фестиваль, это пространство, где жизнь – это игра, а игра – это жизнь. Это площадка, где каждый может прожить свою новую жизнь и попробовать несколько сценариев развития событий и выбрать для себя самый оптимальный. Игры сплетаются с легкими практиками, много инсайтов, новых знакомств и конечно подарков. БезЗАморочек - это трамплин для изменений любого человека! Спорим, что каждый из вас сейчас живущий в эпоху перемен, не готов предугадать, что с ним будет через полгода, год, три… но сейчас каждый все чаще и чаще задаёт вопрос, как мне в этом мире быть гармоничным и счастливым.

Сейчас время, в которое мы, как никогда, ценим свою индивидуальность и независимость. Поэтому мы хотим пригласить тебя в путешествие к самому себе. Трансформационный фестиваль «БезЗАморочек» - это целая книга твоей Судьбы за один день", - рассказывают организаторы.

На фестивале вы сможете познакомиться с лучшими мастерами трансформационных игр не только Самары, но и Бреста,  Москвы, Калининграда, Краснодара, Ростова, Ульяновска, Тольятти и  других городов России. Они поделятся своим опытом и секретами успеха, помогут вам развить навыки и научат вас видеть мир по-новому.

Гостей ждет:

  • приветственный бокал шампанского с музыкальным сопровождением
  • увлекательный квест, где ты откроешь новые грани себя
  • 3 линейки игр по разным тематикам: творческое самовыражение, создадим песню и напишем картину
  • знакомство с новыми людьми, нетворкингучастие в ярмарке Самарских умельцев
  • мега фото видео контент
  • подарки и розыгрыши от наших партнёров
  • атмосфера любви и благодарности.

Так же у вас будет возможность побывать на ярмарке наших самарских умельцев, получить подарки и призы от наших партнёров - спонсоров и конечно же много ярких необычных фотографий.

Фестиваль "БезЗАморочек" это возможность окунуться в уникальный мир трансформационных игр и открыть для себя новые грани своей личности.

По словам организаторов, "Миссия нашего фестиваля, это объединение и развитие каждого человека через его внутренние ресурсы и веру в себя: «Ты можешь ВСЁ!»"

Мероприятие состоится 24 марта 2024 года с 10-00 до 19-00

Группа фестиваля ВКонтакте: https://vk.com/festbezzamorochek

Приобрести билеты можно на сайте фестиваля https://bezzamorochek.bitrix24site.ru/festbezzamorochek/

Теги: Мероприятия

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