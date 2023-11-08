Фестиваль «Самарский студенческий дебют»: в «СамАрте» мастер-класс для первокурсников проведет Иван Дементьев

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10 ноября 2023 года с 14.00 до 18.30 на обновленной сцене самарского театра юного зрителя «СамАрт» пройдет встреча с Иваном Дементьевым, основателем, продюсером и художественным руководителем Русской Международной Практической Школы «Метод Чехова», актером театра и кино.

Регистрация участников на платформе ФГАИС «Молодёжь России» по ссылке: https://myrosmol.ru/event/143425. В ходе мастер-класса молодые люди узнают о «Методе Чехова», а также о том, как проживать чувства на сцене, чтобы зритель тебе верил.

Также сразу после встречи у участников будет возможность посмотреть спектакль «Возвращение» в режиссуре лауреата Национальной Премии «Золотая маска» Галины Зальцман.

Постановка доступна по Пушкинской карте по предварительной регистрации по ссылке: vk.cc/cscX88.

Напомним, фестиваль «Самарский студенческий дебют» стартовал 24 октября. В нем принимают участие студенты-первокурсники 13 образовательных организаций высшего образования региона. Лучшие студенческие номера в каждом направлении будут отмечены на Гала-концерте фестиваля, который состоится в ноябре 2023 года в МТЛ «Арене».

Главной целью фестиваля является выявление и поддержка творческой молодежи Самарской области, а также популяризация творчества среди студентов первого курса и их мотивация к дальнейшему участию в творческих проектах региона.

Проект «Студенческий дебют» является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области «Регион для молодых» и проводится в рамках национального проекта «Образование». Организаторами выступают Правительство Самарской области, Агентство по реализации молодежной политики Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Фото: freepik.com