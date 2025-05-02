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Фестиваль детско-юношеских духовых оркестров «Марш Победы» пройдет в Струковском саду Самары

2 мая 2025 18:35
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В этом году его участниками станут 26 творческих коллективов из Самары, Тольятти, Сызрани, Отрадного, Жигулевска, Красноярского и Кинельского муниципальных районов. 

4 мая в летнем театре Струковского сада пройдет музыкальный патриотический фестиваль детско-юношеских духовых оркестров «Марш Победы». В этом году его участниками станут 26 творческих коллективов из Самары, Тольятти, Сызрани, Отрадного, Жигулевска, Красноярского и Кинельского муниципальных районов. 

Откроет фестиваль выступление сводного детско-юношеского духового оркестра Самарской области «Победа». Больше 300 юных музыкантов вместе исполнят легендарные музыкальные произведения – «День Победы» Давида Тухманова и марш «Прощание славянки» Василия Агапкина. 

Программу продолжат сольные концертные программы коллективов - духовых оркестров, детских хоров и педагогических ансамблей. Прозвучат патриотические произведения отечественных композиторов, песни военных лет, мелодии времен Великой Отечественной войны. 

Начало фестиваля - в 12:00. Вход свободный.  0+

 

Фото:   администрация Самары

 

 

Теги: Самара

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