130

ФАС России наблюдает случаи ажиотажного спроса на гречку и планирует выявлять и наказывать случаи предпринимательской спекуляции. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме заявил глава антимонопольной службы Максим Шаскольский, передает ТАСС.

"Урожай достаточный, запасов гречки достаточно много. Но имеет место ажиотажный спрос. В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали, что идет скупка просто поддонами ряда востребованных товаров - и сахара, и гречки", - сказал Шаскольский.

Он отметил, что в этой ситуации ФАС проверяет всех производителей и поставщиков соответствующих товаров.

"Там, где идет скупка поддонами сахара, чтобы его там за углом продавать - это спекуляция. Такие случаи мы будем выявлять и наказывать", - добавил Шаскольский.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС