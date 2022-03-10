Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодняшняя встреча была посвящена поддержке компаний в связи с новыми вызовами.
Дмитрий Азаров обсудил с IT-сообществом региона меры поддержки отрасли
Ольга Гальцова отметила высокий уровень организации работы ПВР в Самарской области.
Ольга Гальцова посетила пункт временного размещения вынужденных переселенцев в Самарской области
Россия стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций, обогнав Иран.
В Самарской области сохранятся все программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса
В Metro заявили, что предусмотрели необходимый запас товаров и отлаживают цепочки поставок.
Metro и "Ашан" продолжают работать в России
ФАС планирует выявлять и наказывать случаи предпринимательской спекуляции.
ФАС России наблюдает случаи ажиотажного спроса на гречку
В общей сложности подарки от энергокомпании в этом году получили 200 жителей Самары, 140 - Тольятти, 60 - Новокуйбышевска и 100 - Сызрани.
Победители новогодней акции от «ЭнергосбыТ Плюс» получили квитанции с призовым зачислением средств
Проверить наличие того или иного препарата в аптеках можно на интернет-ресурсах. Сегодня они есть практически у каждой аптечной сети.
Минздрав СО: дефицита лекарственных препаратов не наблюдается, нет необходимости делать запасы
Жители домов в 1-ом квартале поселка Мехзавод жаловались на несвоевременный вывоз снега.
Елена Лапушкина проверила качество уборки снега в Красноглинском районе 
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 120.38
4.3
EUR 132.96
6.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Судебные приставы поздравили женщин региона с наступающим Международным женским днем
Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ФАС России наблюдает случаи ажиотажного спроса на гречку

10 марта 2022 17:47
130
ФАС планирует выявлять и наказывать случаи предпринимательской спекуляции.

ФАС России наблюдает случаи ажиотажного спроса на гречку и планирует выявлять и наказывать случаи предпринимательской спекуляции. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме заявил глава антимонопольной службы Максим Шаскольский, передает ТАСС.

"Урожай достаточный, запасов гречки достаточно много. Но имеет место ажиотажный спрос. В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали, что идет скупка просто поддонами ряда востребованных товаров - и сахара, и гречки", - сказал Шаскольский.

Он отметил, что в этой ситуации ФАС проверяет всех производителей и поставщиков соответствующих товаров. 

"Там, где идет скупка поддонами сахара, чтобы его там за углом продавать - это спекуляция. Такие случаи мы будем выявлять и наказывать", - добавил Шаскольский.

 

Фото:    Кирилл Кухмарь/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022  14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
1470
Представили нового Самарского академического театра драмы
10 марта 2022  13:37
Представили нового Самарского академического театра драмы
232
«Единая Россия» предложила выделить на поддержку сельхозпроизводителей 25 млрд рублей в период посевной.
9 марта 2022  20:16
Дмитрий Азаров на всероссийском партийном совещании предложил дополнительные меры поддержки граждан и экономики региона 
1285
В среду, 9 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона.
9 марта 2022  17:31
Дмитрий Азаров поручил ежедневно контролировать график поставок товаров в магазины региона
796
В Самарской области досрочно стартовал дорожно-строительный сезон 2022 года
9 марта 2022  12:37
В Самарской области досрочно стартовал дорожно-строительный сезон 2022 года
422
Весь список