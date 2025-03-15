этой весной пенсионеры смогут получить повышенные выплаты к 9 мая

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Этой весной пенсионеры в России получат три различные доплаты, включая федеральные и региональные выплаты ко Дню Победы, а также индексацию социальных пенсий. Максимальная прибавка может составить 80 тысяч рублей.

«В этом году ожидаются повышенные выплаты пенсионерам к 9 Мая. Так, по 80 000 рублей получат участники, инвалиды Великой Отечественной войны, а также их вдовы», — пишет Life.ru. По 55 000 рублей перечислят труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. В Социальном фонде рассказали, что все выплаты назначаться автоматически и будут перечислены до празднования Дня Победы.

В Москве к 9 мая ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат от 25 000 до 70 000 рублей. Эти городские выплаты могут сочетаться с федеральными.

Региональная доплата предназначена для инвалидов, участников войны, военнослужащих, награжденных медалями, жителей блокадного Ленинграда, вдов погибших и тружеников тыла, а также для людей, родившихся до 31 декабря 1931 года, пишет Ура.ру.

Помимо указанных выплат, с первого апреля произойдет индексация социальных пенсий на 14,75%. В некоторых регионах, например в Орловской области, предусмотрена дополнительная индексация ежемесячных социальных выплат на 1,01%.