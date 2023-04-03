Епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор посетил КП-1 УФСИН СО

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Архиерея встретил врио начальника КП-1 майор внутренней службы Ринат Шайдулов и помощник начальника УФСИН России по Самарской области по организации работы с верующими Игорь Вознесенский.



Епископ Нестор посетил действующий при колонии музей, после чего в актовом зале административного корпуса совершил молебен Божией Матери. Вместе с архипастырем молились сопровождающие его священники, сотрудники колонии и осужденные.



По окончании молебна епископ Нестор передал Архиерейскую грамоту за усердные труды в сохранении и укреплении Православия бывшему начальнику КП-1 подполковнику внутренней службы Евгению Белану. В свою очередь Игорь Вознесенский вручил благодарственные письма клирикам Тольяттинской епархии протоиерею Вячеславу Бильчуку и иерею Виталию Коршунову, отметив их заботу о колониях и осужденных.



В завершение участники мероприятия за чаепитием обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО