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Епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор посетил ИК-26 УФСИН СО

27 ноября 2023 18:35
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Владыка Нестор совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» на территории учреждения.

Куратора учреждений УФСИН России по Самарской области от Самарской митрополии епископа Нестора встретил начальник колонии подполковник внутренней службы Виталий Ёжиков.

Владыка Нестор совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» на территории учреждения.  В богослужении участвовали: руководитель отдела по тюремному служению, настоятель храма в честь Собора Самарских святых иерей Андрей Иванов, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в поселке Просвет и тюремного храма иерей Олег Барков, член Правления Благотворительного фонда просвещения «Вера» Константин Бобылев, сотрудники колонии и осужденные. Большинство присутствующих причастились Святых Христовых Таин.

По окончании богослужения иерей Олег Барков поблагодарил епископа Нестора за совершённую Литургию. Священник преподнёс архиерею на молитвенную память икону Спасителя. В свою очередь архипастырь поблагодарил присутствующих за совместную молитву и произнёс проповедь, в которой призвал отбывающих наказание к законопослушному поведению, соблюдению Христовых заповедей.

В мероприятии принимали участие заместитель УФСИН полковник внутренней службы Максим Мищенко, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский и бывший начальник колонии, в настоящее время глава сельского поселения Спиридоновка Николай Андреев, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области

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