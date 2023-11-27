Епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор посетил ИК-26 УФСИН СО

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Куратора учреждений УФСИН России по Самарской области от Самарской митрополии епископа Нестора встретил начальник колонии подполковник внутренней службы Виталий Ёжиков.

Владыка Нестор совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» на территории учреждения. В богослужении участвовали: руководитель отдела по тюремному служению, настоятель храма в честь Собора Самарских святых иерей Андрей Иванов, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в поселке Просвет и тюремного храма иерей Олег Барков, член Правления Благотворительного фонда просвещения «Вера» Константин Бобылев, сотрудники колонии и осужденные. Большинство присутствующих причастились Святых Христовых Таин.

По окончании богослужения иерей Олег Барков поблагодарил епископа Нестора за совершённую Литургию. Священник преподнёс архиерею на молитвенную память икону Спасителя. В свою очередь архипастырь поблагодарил присутствующих за совместную молитву и произнёс проповедь, в которой призвал отбывающих наказание к законопослушному поведению, соблюдению Христовых заповедей.

В мероприятии принимали участие заместитель УФСИН полковник внутренней службы Максим Мищенко, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский и бывший начальник колонии, в настоящее время глава сельского поселения Спиридоновка Николай Андреев, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области