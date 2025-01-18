"Елка желаний": полицейские и общественники региона продолжают исполнять мечты детей

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Сотрудники полиции совместно с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел продолжают принимать участие в ежегодной Всероссийской акции «Елка желаний».

Так, врио заместителя начальника Отдела МВД России по Волжскому району- начальник отделения ОРЛС лейтенант полиции Валерий Калиниченко, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Ирина Ушкова, а также председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Сергей Братко посетили несколько семей, подарив настоящее волшебство и исполнив заветные желания ребят.

Полицейские и общественник вручили Диане, Карине и Илье из села Березовый Гай познавательные наборы и мягкие игрушки. А братьям Мансуру и Умару из села Подъем-Михайловка подарили конструктор, машинки и сладкие наборы.

Дети остались довольны и поблагодарили гостей за исполнение желаний. Полицейские и председатель Совета, в свою очередь, пожелали ребятам успехов и чудес в наступившем году.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО