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В четверг, 11 июля, Елена Лапушкина встретилась с жителями СНТ «Песчаная Глинка», которое расположено в Куйбышевском районе. Горожане попросили оказать содействие в ремонте дороги, которая проходит по территории жилой зоны и примыкает к Южному шоссе. Ранее самарцы писали по этому поводу в социальных сетях, в том числе руководителю региона Вячеславу Федорищеву.

Инициативная группа «Песчаной Глинки» рассказала мэру, что дорога на въезде в товарищество - от Южного шоссе до Самарского областного наркологического диспансера, до въезда в СНТ, - находится в неудовлетворительном состоянии. Данная дорога числится на балансе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары. Елена Лапушкина поручила профильным службам уже на следующей неделе приступить к укреплению проезжей части.

Вместе с тем, участники встречи отметили, что дорогу, которая числится за СНТ, используют не только ее жители.

«Дороги между СНТ и поселком Рубежное даже нет на технической карте. Но это направление используют люди, чтобы объехать пробки или сократить путь. Ранее мы за свои средства делали эту дорогу, но сейчас состояние ухудшилось. Не хотелось бы, чтобы по этому маршруту шел такой поток машин, потому что это, прежде всего, безопасность», - отметил председатель СНТ «Песчаная Глинка» Сергей Канюкаев.

Как пояснила жителям товарищества Елена Лапушкина – в настоящее время эта дорога не числится в генеральном плане Самары, что не позволяет муниципалитету ее содержать. Глава города пригласила представителей инициативных групп на совместную встречу со всеми заинтересованными лицами: «Важно собрать мнение обеих сторон: и жителей Рубежного, и поселка Завидово с СНТ «Песчаная Глинка». Как будет удобнее всем вам. Только после этого мы сможем говорить о включении ее в генплан и строительстве полноценной проезжей части».

Еще одна просьба, с которой обратилась инициативная группа, - установка освещения на проезжей части от Южного шоссе до СНТ. Глава Самары отметила, что проблема решаема, но требует времени. Для начала нужно сделать проект. После этого можно будет обустроить освещение.

Фото: администрация Самары