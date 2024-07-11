Я нашел ошибку
Главные новости:
Горожане попросили оказать содействие в ремонте дороги, которая проходит по территории жилой зоны и примыкает к Южному шоссе
Елена Лапушкина встретилась с жителями СНТ «Песчаная Глинка»
Участок, который обновят в текущем дорожно-строительном сезоне, расположен в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.
Еще один участок проспекта Кирова в Самаре приводят в порядок
Это стало возможным благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета.
Хранение и защиту персональных данных обеспечит новое оборудование Центра обработки данных «Жигулевская долина»
Более 300 сортов и гибридов зерновых, зернобобовых и технических культур представили селекционеры вниманию участников полевого семинара.
Аграриев со всего региона собрал полевой семинар-совещание
Повышают работоспособность нервной системы, стабилизируют эмоциональное состояние, позитивно влияют на гормональный фон.
Психолог Самарской психиатрической больницы рассказала о роли положительных эмоций в укреплении организма
Катание на доске стоя с веслом является относительно безопасным видом активного отдыха, однако это не исключает непредвиденных ситуаций на воде, и даже травм.
МЧС СО: соблюдайте правила безопасности при занятии сапсерфингом
В учреждения первичного звена здравоохранения в этом году поставлены 8 новых стресс-систем для выявления сердечно-сосудистых заболеваний.
В Самарской области пациентам проводят нагрузочные тесты для своевременной диагностики заболеваний сердца
Более 17,5 тысяч жителей Самарской области с начала 2024 года перешли на электронный вид платежных документов.
Свыше 96 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» внесли вклад в сохранение природы
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.86
-0.14
EUR 95.32
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» состоится открытие выставки «Было/Не было»
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о самарском витражном искусстве
Самые креативные супружеские союзы встречают День семьи, любви и верности в Самаре на Всероссийском творческом фестивале
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Елена Лапушкина встретилась с жителями СНТ «Песчаная Глинка»

11 июля 2024 19:46
98
Горожане попросили оказать содействие в ремонте дороги, которая проходит по территории жилой зоны и примыкает к Южному шоссе

В четверг, 11 июля, Елена Лапушкина встретилась с жителями СНТ «Песчаная Глинка», которое расположено в Куйбышевском районе. Горожане попросили оказать содействие в ремонте дороги, которая проходит по территории жилой зоны и примыкает к Южному шоссе. Ранее самарцы писали по этому поводу в социальных сетях, в том числе руководителю региона Вячеславу Федорищеву.

Инициативная группа «Песчаной Глинки» рассказала мэру, что дорога на въезде в товарищество - от Южного шоссе до Самарского областного наркологического диспансера, до въезда в СНТ, - находится в неудовлетворительном состоянии. Данная дорога числится на балансе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары. Елена Лапушкина поручила профильным службам уже на следующей неделе приступить к укреплению проезжей части.

Вместе с тем, участники встречи отметили, что дорогу, которая числится за СНТ, используют не только ее жители.

«Дороги между СНТ и поселком Рубежное даже нет на технической карте. Но это направление используют люди, чтобы объехать пробки или сократить путь. Ранее мы за свои средства делали эту дорогу, но сейчас состояние ухудшилось. Не хотелось бы, чтобы по этому маршруту шел такой поток машин, потому что это, прежде всего, безопасность», - отметил председатель СНТ «Песчаная Глинка» Сергей Канюкаев.

Как пояснила жителям товарищества Елена Лапушкина – в настоящее время эта дорога не числится в генеральном плане Самары, что не позволяет муниципалитету ее содержать. Глава города пригласила представителей инициативных групп на совместную встречу со всеми заинтересованными лицами: «Важно собрать мнение обеих сторон: и жителей Рубежного, и поселка Завидово с СНТ «Песчаная Глинка». Как будет удобнее всем вам. Только после этого мы сможем говорить о включении ее в генплан и строительстве полноценной проезжей части».

Еще одна просьба, с которой обратилась инициативная группа, - установка освещения на проезжей части от Южного шоссе до СНТ. Глава Самары отметила, что проблема решаема, но требует времени. Для начала нужно сделать проект. После этого можно будет обустроить освещение. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Участок, который обновят в текущем дорожно-строительном сезоне, расположен в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.
11 июля 2024, 18:51
Еще один участок проспекта Кирова в Самаре приводят в порядок
Участок, который обновят в текущем дорожно-строительном сезоне, расположен в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой. Благоустройство
61
Повышают работоспособность нервной системы, стабилизируют эмоциональное состояние, позитивно влияют на гормональный фон.
11 июля 2024, 17:33
Психолог Самарской психиатрической больницы рассказала о роли положительных эмоций в укреплении организма
Повышают работоспособность нервной системы, стабилизируют эмоциональное состояние, позитивно влияют на гормональный фон. Здравоохранение
150
Катание на доске стоя с веслом является относительно безопасным видом активного отдыха, однако это не исключает непредвиденных ситуаций на воде, и даже травм.
11 июля 2024, 17:10
МЧС СО: соблюдайте правила безопасности при занятии сапсерфингом
Катание на доске стоя с веслом является относительно безопасным видом активного отдыха, однако это не исключает непредвиденных ситуаций на воде, и даже травм. Общество
141
В центре внимания
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
11 июля 2024  10:08
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
238
Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями
11 июля 2024  09:48
Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями
407
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
10 июля 2024  10:48
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
384
Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на обращения самарцев
10 июля 2024  10:16
Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на обращения самарцев
609
Вячеслав Федорищев: «Нам важно, чтобы у людей была достойная оплата труда».
9 июля 2024  19:02
Сотрудникам сельских почтовых отделений назначат региональную доплату: Самарская область и АО «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве
2119
Весь список