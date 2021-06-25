Елена Лапушкина прокомментировала ограничения купания на неофициальных пляжах 

159

Глава Самары Елена Лапушкина в своем Instagram прокомментировала ограничения купания на неофициальных пляжах.

"Вижу, какое волнение вызвало Постановление об ограничениях купания на неофициальных пляжах города. Меры, которые разработаны и определены в этом Постановлении совместно с ГУ МСЧ по Самарской области, направлены на обеспечение вашей безопасности, сохранение жизни и здоровья ваших детей и близких. И я призываю вас соблюдать их и внимательно относиться к своему здоровью и безопасности.

Сегодня дала поручение исключить из постановления рекомендации о привлечении к административной ответственности. Прекрасно понимаю, что жизнь на Волге и традиции волжского отдыха сложились и остаются любимыми из поколения в поколение. Тем не менее, настоятельно прошу вас соблюдать меры безопасности на воде и выбирать для купания оборудованные городские пляжи.

Желаю всем хороших выходных!"

Фото: администрация Самары