Электропоезд «Ласточка» встретил оркестр Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии

194

В пятницу, 11 июня, на станцию Жигулевское море прибыл первый скоростной электропоезд «Ласточка», соединивший между собой два больших города Самарской губернии - Самару и Тольятти.

В церемонии встречи принял участие военный оркестр Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии во главе со своим начальником - военным дирижёром, капитаном Михаилом Комендантовым. Для прибывших на «Ласточке» гостей, жителей города и работников железной дороги, военные музыканты, находившиеся на перроне станции, исполнили торжественные марши и знаменитые хиты из своего обширного музыкального репертуара.

- Для жителей и гостей региона появление «Ласточек» на маршруте Самара-Тольятти это настоящий праздник. И, как настоящий праздник, такое событие должно сопровождаться музыкой, - подчеркнул капитан Комендантов.

С 12 июня «Ласточка» будет курсировать между Самарой и Тольятти ежедневно по 6 раз, расширяя возможности передвижения по региону железнодорожным транспортом.