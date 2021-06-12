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Электропоезд «Ласточка» встретил оркестр Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии

12 июня 2021 13:03
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Первый в регионе скоростной электропоезд «Ласточка» встретил оркестр Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии

В пятницу, 11 июня, на станцию Жигулевское море прибыл первый скоростной электропоезд «Ласточка», соединивший между собой два больших города Самарской губернии - Самару и Тольятти.

В церемонии встречи принял участие военный оркестр Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии во главе со своим начальником - военным дирижёром, капитаном Михаилом Комендантовым. Для прибывших на «Ласточке» гостей, жителей города и работников железной дороги, военные музыканты, находившиеся на перроне станции, исполнили торжественные марши и знаменитые хиты из своего обширного музыкального репертуара.

- Для жителей и гостей региона появление «Ласточек» на маршруте Самара-Тольятти это настоящий праздник. И, как настоящий праздник, такое событие должно сопровождаться музыкой, - подчеркнул капитан Комендантов.

С 12 июня «Ласточка» будет курсировать между Самарой и Тольятти ежедневно по 6 раз, расширяя возможности передвижения по региону железнодорожным транспортом.

Теги: «Ласточка» Росгвардия электропоезд

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