Эксперты в сфере дизайна рассказали, как нарядить елку в уходящем году

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Монохромное оформление, экостиль, отсутствие игрушек и ретро-фигурки из бабушкиного сундука – таковы тренды украшения елок в уходящем году, рассказали РИА Новости эксперты в сфере дизайна.

Модно и актуально будет выглядеть елка, украшенная в экостиле – игрушками натуральных цветов, сделанными своими руками из дерева или картона, и собранными в лесу шишками, рассказала бренд-директор сети мастерских "Дари цветы" Виктория Богданова.

"Если в позапрошлом году, к примеру, в моде были разноцветные шары или какие-то сладости, то с прошлого года вступила в силу экомода. В прошлом году экоукрашения преобладали – это шишки, суккуленты, экологичные материалы из живой природы. В этом году мода пошла дальше, и в тренде фактическое отсутствие игрушек", - пояснила эксперт.

По ее словам, можно повесить в доме венок без украшений или повязать на него бант. Если елка будет небольшой, то декор также может отсутствовать, или же можно оттенить дерево искусственным снегом.

"Можно обратиться к астрологии и вспомнить, что наступающий год – это год Голубого тигра, и выбрать основным цветом украшения голубой или синий. Монохромная елка всегда будет выглядеть стильно. К ней можно подобрать украшения из серебра", - отметила дизайнер интерьера Елена Маркина.

"Никогда не выйдет из моды елка с винтажными уникальными бабушкиными игрушками, фруктами и сладостями. Новый год и Рождество – это самые традиционные и любимые праздники, поэтому старая добрая традиционная елка – для многих лучшее решение. А самые традиционные цвета для украшения – красный и золотой", - сказала Маркина.

В тренде остаются бархатные полупрозрачные игрушки, наполненные золотым конфетти и усыпанные блестками, серебряные или золотые украшения, банты из красивой тесьмы, сообщают эксперты.

"Сочетание белого и серебряного цветов в елочных украшениях уже не первый год является одним из эффектных. На все времена. К тому же к этому сочетанию всегда можно добавить любой дополнительный цвет", - добавила Маркина.

"Не забудьте, помимо елки, об украшении всего дома. Можно украсить окна и подоконники, двери и любые горизонтальные поверхности – портал камина, комоды, консоли. Прекрасная возможность продемонстрировать свои способности декоратора. Ограждения лестницы в доме – тоже поле для украшения лапником и мелкими игрушками", - сказала эксперт.

Для дома, по ее словам, подходит уютный природный стиль. Ткани для драпировки интерьера выбираются натуральные: хлопок, лен, а цветовая гамма "максимально природная".

Фото: pixabay