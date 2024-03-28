Эксперты назвали лучшее время для поиска работы

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Сервис «Работа.ру» изучил 414 тыс. опубликованных вакансий и 1,3 млн откликов, совершенных на сервисе с сентября 2023 по февраль 2024 года, и выяснил, когда лучше всего искать работу. Так, наибольшее число новых вакансий публикуется во вторник и четверг с 15:00 до 16:00, рассказали «Известиям» эксперты 28 марта.

Самыми активными днями недели с точки зрения публикации вакансии являются вторник и четверг. Также работодатели активно выкладывают предложения о работе в понедельник и пятницу. Самым неактивным будним днем для размещения вакансий стала среда. Логично, что в выходные дни активность работодателей значительно снижается. Самое активное время публикации вакансий приходится на вторник и четверг с 15:00 до 16:00. Чуть меньше предложений о работе работодатели размещают в пятницу и среду в течение этого временного диапазона.

Наблюдается некоторое различие в активности работодателей в зависимости от региона. Так, например, компании из Санкт-Петербурга и Ленинградской области чаще всего публикуют вакансии в понедельник и вторник с 15:00 до 16:00. Организации из Екатеринбурга и Свердловской области обычно размещают предложения о работе во вторник ближе к вечеру, с 17:00 до 18:00.

Заметно отличаются работодатели Краснодарского края и Республики Татарстан, которые публикуют новые вакансии по пятницам с 15:00 до 16:00. Московские работодатели обычно предпочитают размещать предложения о работе в понедельник и четверг с 15:00 до 16:00.

Соискатели наиболее активно ищут работу по вторникам, чуть реже по понедельникам и средам. Дальше активность снижается. По часам же пик соискательской активности приходится на 12:00–13:00 часов. В выходные же кандидаты снижают активность поисков, но она всё равно ожидаемо в разы выше, чем активность работодателей на выходных.

Поведение соискателей не сильно отличается от региона к региону. Жители Москвы и Московской области чаще всего находятся в поисках подходящих вакансий во вторник с 12:00 до 13:00. Петербуржцы предпочитают откликаться на предложения о работе по понедельникам. Краснодарцы обычно заняты поиском работы по средам с 12:00 до 13:00, жители Татарстана — по понедельникам в этот же промежуток времени, а свердловчане — по вторникам с 12:00 до 15:00.