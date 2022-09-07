138

Эксперты напомнили о пользе опят, которые считаются самыми распространенными грибами в мире. Как отмечает телеканал «360» в среду, 7 сентября, эти грибы растут, как правило, группами и могут встречаться и на старых пнях, и на живых деревьях, пишут "Известия".

По словам специалистов, опята не только вкусные, но и обладают рядом полезных свойств. Так, в них содержатся важные вещества, способные влиять на здоровье разных органов и систем организма человека.

В частности, они помогают работе сердечно-сосудистой системы и в борьбе с вирусами и бактериями. К полезным свойствам опят относятся большое количество белка при низкой калорийности, содержание калия, магния и железа, содержание витаминов группы В.

Специалисты отмечают, что на 100 г свежего продукта приходится около 20 ккал и 2,2 г белка. Эти грибы вполне допустимо ввести в рацион тем, кто следит за его калорийностью, не хочет переедать и при этом стремится получать достаточно белка.

Кроме того, доказано, что эти грибы помогают в борьбе, например, с кишечной палочкой и золотистым стафилококком. В опятах содержатся противовирусные вещества и широкий спектр витаминов, что помогает укрепить иммунитет.

Между тем, ими лучше не злоупотреблять, в частности, людям, у которых проблемы с желудком и ЖКТ. Также эти грибы не рекомендованы при подагре. Не стоит давать опята детям до 10 лет, а до 13 лет стоит ограничиваться маленькими порциями.