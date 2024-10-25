Эксперты и визионеры ИТ-рынка встретятся на конференции «Импульс Т1» в Самаре

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28 октября в Самаре пройдет конференция «Импульс Т1». Организатор мероприятия — Холдинг Т1 — один из лидеров российского ИТ-рынка. На площадке встретятся эксперты технологической отрасли, представители органов власти, вузов и молодые специалисты, чтобы обменяться опытом и обсудить будущее индустрии. Спикеры расскажут о тенденциях и новых идеях в сфере информационных технологий. В программе заявлены лекции от профессионалов из ИТ-индустрии, хакатон, дискуссии с ведущими технологическими специалистами, питч-сессии и стендап-шоу о «провалах» на работе.

В первый день «Импульса Т1» состоится хакатон. Участники будут работать над задачами по созданию конструктора отчетов и инструментов для автоматизации работы с документами. Во второй день пройдет деловая программа, её откроет лекция о языке как инженерной системе. Спикер расскажет про трансформацию человеческой речи с развитием технологий — как общение воспринимается, видоизменяется и какую роль в этом играют инновации. Параллельно состоится защита проектов хакатона перед экспертами Холдинга Т1 и награждение победителей.

Также гости смогут посетить пленарную дискуссию на тему «Полёт в черную дыру: постоянная трансформация в условиях турбулентности». Эксперты отрасли, представители органов власти и сферы образования обсудят, как в 2024 году трансформируются бизнес-стратегии ИТ-компаний и как действовать в периоды турбулентности.

В течение второго дня участники смогут послушать параллельные секции с докладами. Спикеры расскажут про Prompt Engineering, создание студенческих стартапов, внедрение ИИ в продукт и многое другое.

Завершит конференцию шоу «Вечерние грабли», где гости поделятся своими рабочими провалами, обменяются опытом и пообщаются со специалистами из ИТ-сферы.

Импульс Т1» — ежегодное событие, которое проходит в крупнейших российских центрах ИТ-индустрии. Инфопартнёрами конференции являются Hi-Tech Mail, RB и IT World. В 2023 году конференцию посетили более 10 тысяч человек и около 1 млн участников посмотрели онлайн-трансляции. В 2024 г. «Импульс Т1» проходит в пяти городах России и впервые – в Беларуси. Конференция уже прошла в Минске, Ижевске и Нижнем Новгороде, а после Самары мероприятие состоится в Санкт-Петербурге и Москве. Вход на мероприятие бесплатный, нужна предварительная регистрация на сайте.