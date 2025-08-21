Я нашел ошибку
Главные новости:
С сохранением до конца ночи и утром 22 августа.
В ближайшие 1-3 часа местами в регионе ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
Он отметил, что употреблять минеральную воду стоит только после консультации с врачом.
Эксперт рассказал, какими лечебными свойствами обладает минеральная вода
При его участии восстанавливались родники, создавались новые маршруты, строилась инфраструктура в местах отдыха и на экотропах.  
Ушёл из жизни Валерий Ульянов заместитель директора по туризму и рекреации нацпарка «Самарская Лука»
Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных.
ЦБ определил перечень признаков мошенничества при снятии наличных в банкомате
Иван Носков посетил кинотеатр под открытым небом «Филин» на набережной.
Более 8 тысяч человек уже стали зрителями кинотеатра под открытым небом «Филин» в Самаре
В ходе технического обслуживания выявлено 392 существенных нарушения, которые потенциально могли привести к ЧП с угарным или природным газом.
Плановое техобслуживание и проверка газового оборудования проходит в Самаре
В ходе закрытия сборов гвардейцы торжественно принесли юнармейскую клятву и вступили в ряды юнармейского движения.
Ребята из Самарской области прошли начальную военную подготовку на военно-патриотических сборах ПФО «Гвардеец»
Переселившимся в Самарскую область и трудоустроившимся на региональные предприятия, оказывается финансовая поддержка. 
В Самарскую область переезжают молодые специалисты из других регионов России
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.25
0.15
EUR 93.5
0.02
Эксперт рассказал, какими лечебными свойствами обладает минеральная вода

21 августа 2025 22:17
175
Он отметил, что употреблять минеральную воду стоит только после консультации с врачом.

Специалист по лечебным и минеральным водам Александр Назаров рассказал, какими лечебными свойствами обладает минеральная вода, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» он отметил, что употреблять минеральную воду стоит только после консультации с врачом, так как неправильное использование может привести к отложению солей в суставах и проблемам с костями.

В составе воды должны присутствовать кальций, магний и кремний — они помогают перевариванию пищи, очищают кишечник, печень и почки, а также нормализуют обмен веществ.

По его словам, очищение кишечника — важнейшая профилактика болезней, и в этом помогает лечебно-столовая минеральная вода. Попадая в печень, она стимулирует выработку желчи и выводит токсины, а также используется при восстановлении организма после онкологических заболеваний и укрепляет иммунитет. Кроме того, вода способствует профилактике диабета. Эксперт добавил, что в процессе ее усвоения образуется энергия, которая поддерживает жизнедеятельность организма.

В июле Pravda.Ru писала, что минеральная вода может быть полезной, но ее употребление связано и с определенными рисками. Высокое содержание натрия опасно для людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми проблемами, а избыток кальция и магния способен перегрузить почки и вызвать нарушения в организме.

Ранее диетолог Светлана Соломеина предупредила, что чрезмерное употребление минералки может причинить вред. По ее словам, за один раз можно выпить стакан воды, не больше 200 мл, иначе будет лишняя нагрузка на почки и сердце.

 

pxhere.com

