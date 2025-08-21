Эксперт рассказал, какими лечебными свойствами обладает минеральная вода

175

Специалист по лечебным и минеральным водам Александр Назаров рассказал, какими лечебными свойствами обладает минеральная вода, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» он отметил, что употреблять минеральную воду стоит только после консультации с врачом, так как неправильное использование может привести к отложению солей в суставах и проблемам с костями.

В составе воды должны присутствовать кальций, магний и кремний — они помогают перевариванию пищи, очищают кишечник, печень и почки, а также нормализуют обмен веществ.

По его словам, очищение кишечника — важнейшая профилактика болезней, и в этом помогает лечебно-столовая минеральная вода. Попадая в печень, она стимулирует выработку желчи и выводит токсины, а также используется при восстановлении организма после онкологических заболеваний и укрепляет иммунитет. Кроме того, вода способствует профилактике диабета. Эксперт добавил, что в процессе ее усвоения образуется энергия, которая поддерживает жизнедеятельность организма.

В июле Pravda.Ru писала, что минеральная вода может быть полезной, но ее употребление связано и с определенными рисками. Высокое содержание натрия опасно для людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми проблемами, а избыток кальция и магния способен перегрузить почки и вызвать нарушения в организме.

Ранее диетолог Светлана Соломеина предупредила, что чрезмерное употребление минералки может причинить вред. По ее словам, за один раз можно выпить стакан воды, не больше 200 мл, иначе будет лишняя нагрузка на почки и сердце.

pxhere.com