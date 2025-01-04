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Эксперт рассказал о способах просыпаться легче в зимнее время

4 января 2025 14:00
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Эксперт рассказал о способах просыпаться легче в зимнее время

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Минздрава России Андрей Кондрахин 4 января рассказал «Известиям» о способах просыпаться легче в зимний период.

За пробуждение отвечает вещество кортизол, за сон — мелатонин, подчеркнул он. Секреция мелатонина повышается вскоре после наступления темного времени суток, выработка кортизола — при дневном свете.

«Однако человек придумал лампочку, поэтому мы можем сдвигать свои циркадные часы, вставать и ложиться спать, когда темно, включая свет. Таким образом мы этот ритм сбиваем. Когда мы нарушаем циркадность, мы начинаем работать больше, чем физиологически нормально для нашего организма», — сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, в зимнее время из-за темноты на улице люди хорошо засыпают и крепко спят, но встают тяжело, из-за того что на улице светает достаточно поздно.

Кондрахин посоветовал помогать своему организму просыпаться в зимнее время легче. Эксперт отметил, что для выработки кортизола по утрам необходимо включить свет, для этого можно использовать вспомогательные гаджеты: свет будильника, умный дом с включением подсветки. Подойдет даже телевизор, подчеркнул эксперт.

«Есть специальные будильники со спектром солнца, которые дают свет и обманывают наш организм для стимуляции выработки кортизола. <…> Легче просыпаться может помочь будильник с радио. Когда мы слышим голос, мозг начинает информацию переваривать, включаться и потихоньку активироваться», — рассказал он.

Помимо этого, Кондрахин рекомендовал не сидеть в телефоне перед сном, а также отоспаться впрок в январские праздники.

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