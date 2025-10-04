Я нашел ошибку
Главные новости:
Главной ошибкой Якушева назвала самолечение и бесконтрольный прием витаминов после просмотра блогов или чтения статей.
Эксперт: осенью прием витамина D необходим практически всем
Сейчас активность Солнца снижается что фактически исключает возможность системного возврата магнитного поля Земли к возмущенному состоянию.
На Земле завершилась одна из самых продолжительных магнитных бурь
В Москве состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту.
Спортсмены Самарской области - победители и призеры всероссийских соревнований по роллер-спорту
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
Дарья Занкина стала серебряным призером чемпионата в связке с Мариной Поповой из Красноярского края.
Дарья Занкина из Самарской области - призер чемпионата России по альпинизму
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург".
"Крылья Советов" - "Рубин" - 0:2
В следующем туре "Акрон" в гостях сыграет с "Нижним Новгородом" 18 октября. 
"Акрон" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" - 1:1
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперт: осенью прием витамина D необходим практически всем

4 октября 2025 22:28
197
Главной ошибкой Якушева назвала самолечение и бесконтрольный прием витаминов после просмотра блогов или чтения статей.

Осенью прием витамина D необходим практически всем, даже тем, кто бывал на солнце летом. Об этом 4 октября сообщила эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт, к.м.н. Марина Якушева, сообщают "Известия" со ссылкой на «Газету.Ru».

«Профилактическая дозировка — 2–2,5 тыс. международных единиц, 5–6 капель в день. Это безопасно. Если есть возможность, лучше сдать анализ и подобрать дозу индивидуально. Передозировка при стандартной дозе маловероятна», — объяснила врач.

Главной ошибкой Якушева назвала самолечение и бесконтрольный прием витаминов после просмотра блогов или чтения статей. Она подчеркнула важность учета противопоказаний и возможной непереносимости компонентов препаратов.

Для людей старше 50 лет осенью особенно важны три группы витаминов: D для поддержки иммунитета, группы B (B1, B6, B9, B12) для нервной системы и уровня гемоглобина, а также витамин C для укрепления защитных сил организма в сезон ОРВИ.

Врач отметила, что при сбалансированном питании дополнительный прием витаминов (кроме D) обычно не требуется. При появлении симптомов дефицита — усталости, выпадения волос, ломкости ногтей — следует обратиться к врачу для анализов и точечного восполнения недостающих элементов.

Что касается витамина C, профилактической нормой являются 250–500 мг в день. Форма приема не принципиальна и зависит от личных предпочтений. Якушева также посоветовала разносить прием витамина D и витаминов группы B во времени как минимум на два часа.

Симптомами дефицита витаминов группы B могут быть усталость, слабость, снижение стрессоустойчивости и повышенная тревожность. Кальций врач рекомендует получать из пищи, а препараты кальция принимать только по назначению врача при выявленном дефиците, резюмировала эксперт.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Около 400 жителей посёлка смогут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, а также проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в новом ФАПе.
03 октября 2025, 17:07
В посёлке Аверьяновский Большечерниговского района возводят новый ФАП
Около 400 жителей посёлка смогут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, а также проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в новом ФАПе. Здравоохранение
452
Важно отличить дислексию от педагогической запущенности или временных задержек развития речи.
02 октября 2025, 19:55
Нейропсихолог рассказала о способах распознавания дислексии
Важно отличить дислексию от педагогической запущенности или временных задержек развития речи. Общество
447
В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография.
02 октября 2025, 17:30
Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»
В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография. Здравоохранение
682
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
217
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
296
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
4 октября 2025  13:26
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
498
В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД
4 октября 2025  10:20
В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД
412
Губернатор Вячеслав Федорищев доложил о комплексной подготовке Самарского региона к масштабному спортивному событию.
3 октября 2025  20:57
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
1346
Весь список