Эксперт: осенью прием витамина D необходим практически всем

Осенью прием витамина D необходим практически всем, даже тем, кто бывал на солнце летом. Об этом 4 октября сообщила эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт, к.м.н. Марина Якушева, сообщают "Известия" со ссылкой на «Газету.Ru».

«Профилактическая дозировка — 2–2,5 тыс. международных единиц, 5–6 капель в день. Это безопасно. Если есть возможность, лучше сдать анализ и подобрать дозу индивидуально. Передозировка при стандартной дозе маловероятна», — объяснила врач.

Главной ошибкой Якушева назвала самолечение и бесконтрольный прием витаминов после просмотра блогов или чтения статей. Она подчеркнула важность учета противопоказаний и возможной непереносимости компонентов препаратов.

Для людей старше 50 лет осенью особенно важны три группы витаминов: D для поддержки иммунитета, группы B (B1, B6, B9, B12) для нервной системы и уровня гемоглобина, а также витамин C для укрепления защитных сил организма в сезон ОРВИ.

Врач отметила, что при сбалансированном питании дополнительный прием витаминов (кроме D) обычно не требуется. При появлении симптомов дефицита — усталости, выпадения волос, ломкости ногтей — следует обратиться к врачу для анализов и точечного восполнения недостающих элементов.

Что касается витамина C, профилактической нормой являются 250–500 мг в день. Форма приема не принципиальна и зависит от личных предпочтений. Якушева также посоветовала разносить прием витамина D и витаминов группы B во времени как минимум на два часа.

Симптомами дефицита витаминов группы B могут быть усталость, слабость, снижение стрессоустойчивости и повышенная тревожность. Кальций врач рекомендует получать из пищи, а препараты кальция принимать только по назначению врача при выявленном дефиците, резюмировала эксперт.

Фото: pxhere.com