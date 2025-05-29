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Эксперт: о скрытых опасностях кофейных автоматов

29 мая 2025 16:27
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Особую тревогу, по словам специалиста, вызывает качество обслуживания таких аппаратов.

Повсеместно распространенные кофейные автоматы могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Главная опасность кроется в бесконтрольном потреблении напитка и сомнительном качестве его приготовления. Об этом 29 мая «Известиям» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Особую тревогу, по словам специалиста, вызывает качество обслуживания таких аппаратов. Она объяснила, что нет никаких данных о том, какая вода в них используется, как часто чистят машину и какой именно кофе загружают. Это чревато отравлениями с тошнотой, рвотой, диареей и даже нарушениями сознания в тяжелых случаях.

С медицинской точки зрения нет разницы между кофе из автомата и кофейни, однако в заведениях общепита строже соблюдаются санитарные нормы. Самыми опасными можно считать уличные автоматы, где невозможно проконтролировать качество обслуживания.

Волгина уточняет, что называть кофейные автоматы «убийцами» было бы преувеличением: куда вреднее различные растворимые смеси «3 в 1» с химическим составом.

«Но для того, чтобы понять, что кофе, который вы пьете, полезен, необходимо пить его там, где вы уверены в его качестве» — резюмирует специалист.

 

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