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Эксперт: дневной сон снижает риск возникновения инфаркта и инсульта

15 октября 2024 22:54
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«Помогут даже 10 минут дремоты, например, по дороге в метро».

Сон днем должен составлять 20–30 минут, оптимальные для этого часы — 13:00–15:00. Благодаря ему улучшается концентрация внимания, память, а также снижается риск возникновения инфаркта и инсульта. Об этом сообщила «Известиям» доцент кафедры фундаментальных дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Татьяна Крымцева.

«Нормальное время сна для взрослого человека — от семи до девяти часов, средняя норма — 7 часов 40 минут. Но в последние десятилетия во всем мире просто эпидемия снижения продолжительности сна. И этот хронический недосып, связанный с режимом работы, не проходит даром — у людей всё больше проблем с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом», — рассказала она.

По ее словам, сон — жизненно важное физиологическое состояние, при котором организм не просто отдыхает, а «тестирует» работу систем и органов (в фазе быстрого сна) и восстанавливается, в том числе регулируя гормональный баланс путем выработки необходимых гормонов (в фазе медленного сна).

«В связи с этим дневной сон становится крайне полезным. Оптимально найти 20–30 минут и подремать в период от 13:00 до 15:00 — не нужно ложиться в кровать, даже лучше в рабочей одежде подремать в кресле или на диванчике, желательно в тишине. Такая дремота улучшит работу очень многих систем организма. Исследования показали, что примерно на 50% улучшается концентрация внимания, на 30% память. Снижается риск возникновения состояний инфаркта, инсульта», — объяснила эксперт.  

«Помогут даже 10 минут дремоты, например, по дороге в метро», — заметила Крымцева.

В случае недосыпа дневной сон можно увеличить до 90 минут — на один полный цикл сна (медленный и быстрый), который придаст энергии и сил.

Дети дошкольного возраста должны спать не менее 10–12 часов в сутки. Это может быть и отдых ночью, и сочетание дневного и ночного, отметила она.

«Дневной сон полезен для когнитивных функций: памяти, мышления, логики, способности к концентрации внимания. Он также снижает уровень гормона стресса — кортизола — и способствует выработке гормона роста», — заключила Крымцева.

 

Фото:   freepik.com

 

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