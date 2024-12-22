Эксперт дала советы по выбору безопасных новогодних украшений

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Некачественные новогодние украшения содержат токсичные вещества, которые могут вызвать отравления и аллергические реакции. О том, как выбрать безопасные новогодние украшения, 22 декабря рассказала эксперт интернет-магазина «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина.

«Обращайте внимание на запах: пластмассовое украшение не должно резко пахнуть», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по словам Кобылкиной, необходимо внимательно изучать состав: если там написано просто «пластик», высока вероятность, что производитель пытается скрыть содержание опасных веществ.

Эксперт подчеркнула, что нужно осматривать каждую игрушку. Все мелкие элементы должны крепко держаться, а на руках не должно оставаться следов от краски или блесток, пишут "Известия".

«Проверяйте гирлянды сразу в магазине: они не должны нагреваться и источать резкий химический запах после включения, провод и вилка не должны быть хрупкими. <…> Новогодние «дождики» и серпантин лучше покупать из бумаги — тогда даже при их проглатывании не будет серьезных проблем. Растяните «дождик» в стороны: качественный легко порвется», — добавила Кобылкина.

Кроме того, она уточнила, что не стоит выбирать украшения из природных материалов, так как они являются благоприятной средой для грибковых инфекций, а также могут содержать ядовитые вещества.

«При этом такие изделия могут соответствовать ГОСТам, если концентрация опасных веществ не превышает допустимую норму. Однако в этом случае не учитывается опасность накопления отравляющих веществ в организме», — подытожила эксперт.