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 Егор Кулишов из Самарской области в числе призеров Приволжского окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

28 октября 2024 22:40
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Все победители и призеры хакатона в Приволжском федеральном округе получат бесплатные карьерные консультации.

В Нижнем Новгороде завершился Приволжский окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Хакатон проводился в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». По итогам соревнования 18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 600 000 рублей.

На хакатоне участники искали решения шести кейсов: разрабатывали программный модуль, который способен принимать, обрабатывать и анализировать исходные данные; создавали методы ИИ для решения задач устойчивого развития компании и анализа последствий наводнений; формировали модель работы с клиентами железной дороги; создавали модель для прогноза досрочного выхода на пенсию; создавали бота-помощника для работы с приложением; решали задачу по диспетчерскому контролю на железной дороге. Призовой фонд каждого кейса в Нижнем Новгороде составил 600 000 рублей. За первое место участники получат 300 000 рублей, за второе 200 000 рублей и за третье место 100 000 рублей.

Хакатон проходил с 25 по 27 октября в культурно-просветительском центре «Академия «Маяк» им. А.Д. Сахарова. На церемонии награждения присутствовали почетные гости хакатона из Правительства Нижегородской области, очные участники, партнеры проекта и кейсодержатели хакатона.

«До финальных защит дошли 80% команд – это показатель того, что на финальный окружной хакатон пришли сильные программисты. Я горжусь тем, что мы смогли собрать таких талантливых участников, которые готовы решать сложные задачи и вносить свой вклад в развитие цифровых технологий страны», – сказала на церемонии награждения руководитель отдела цифровых проектов АНО «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян.

На окружной хакатон зарегистрировалось почти 800 участников, из них 100 программистов принимали участие очно, остальные – онлайн. Все команды были из разных регионов России: от Калининградской области до Приморского края. Победителями стали команды из 15 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского и Ставропольского краев, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Омской, Курской, Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Кировской и Московской областей. Участвовать в соревновании могли начинающие и профессиональные ИТ-специалисты старше 14 лет. Команды от трех до пяти человек решали шесть кейсов в течение 42 часов кодинга.

В кейсе «Бот-помощник для работы с приложением» от компании «СИЛА» второе место заняла команда «Deep Tech» и ее участник из Самарской области — Егор Кулишов.  «Очень приятное жюри, интересные кейсы и дикий темп», — поделился Егор Кулишов.

Все победители и призеры хакатона в Приволжском федеральном округе получат бесплатные карьерные консультации.

Для гостей и участников хакатона прошла образовательная и деловая программа. В первый день состоялась панельная дискуссия «Возможности и поддержка для молодых ИТ-специалистов: взгляд бизнеса и государства» с участием представителей Правительства Нижегородской области и бизнеса. Во второй день хакатона были две лекции: «Кибербез в LLM» и «Искусственный интеллект и его влияние на производительность труда и экономическую эффективность». Лекции позже станут доступны в записи на канале «Цифрового прорыва» в RUTUBE.

До 4 ноября открыта регистрация на сайте проекта на Международный хакатон, который пройдет в Калининграде с 8 по 10 ноября. Это событие станет завершающим масштабным мероприятием четвертого сезона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», в котором могут принять участие не только граждане России, но и других стран. В 2024 году в рамках четвертого сезона проекта прошли восемь окружных хакатонов – это гибридные соревнования с главными площадками во всех федеральных округах. Также в сентябре прошел масштабный Всероссийский хакатон в Московской области.

Каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров. Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» – создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

Организатором проекта является Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия – страна возможностей».


Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

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