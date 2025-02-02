ЕГЭ по физике с 2026 года станет обязательным для будущих инженеров

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Абитуриенты, поступающие на инженерные специальности, с 2026 года будут сдавать ЕГЭ по физике. Ведущие российские инженерные вузы уже начали готовиться к новым правилам, пишет РБК.

Введение физики для будущих инженеров заложено в план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года. Документ правительство РФ одобрило в прошлом году. При этом конкретные изменения в нормативные акты еще не внесли.

Издание обращает внимание на то, что вузы могут и сами определять перечень экзаменов, необходимых для поступления. Кроме того, в 2025 году в вузы все еще можно будет поступить на инженерные специальности, сдав информатику вместо физики.

МГТУ имени Баумана ранее объявил физику обязательной для поступления в 2025 году, однако после протестов выпускников и родителей заявил, что в этом году прием пройдет без изменений.