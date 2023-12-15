Эдуард Харченко совершил рабочую поездку в СИЗО-1 УФСИН региона

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко посетил СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области.

В ходе визита в следственный изолятор его сопровождали помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов, представитель администрации исправительного учреждения.

Во время посещения СИЗО Эдуард Иванович встретился с подозреваемыми в совершении экономических преступлений. Также он провел прием по личным вопросам.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе регулярно совершает рабочие поездки в следственные изоляторы, где на месте старается решать вопросы, связанные с экономическими преступлениями, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО