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Эдуард Харченко совершил рабочую поездку в СИЗО-1 УФСИН региона

15 декабря 2023 14:51
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Во время посещения СИЗО Эдуард Иванович встретился с подозреваемыми в совершении экономических преступлений. Также он провел прием по личным вопросам.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко посетил СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области.

В ходе визита в следственный изолятор его сопровождали помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов, представитель администрации исправительного учреждения.

Во время посещения СИЗО Эдуард Иванович встретился с подозреваемыми в совершении экономических преступлений. Также он провел прием по личным вопросам.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе регулярно совершает рабочие поездки в следственные изоляторы, где на месте старается решать вопросы, связанные с экономическими преступлениями, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

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