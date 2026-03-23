Двое школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект»

Завершилась Национальная технологическая олимпиада (НТО) по «Искусственному интеллекту», которая реализуется совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». НТО проводится совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей» при координации Министерства науки и высшего образования РФ в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Будущих инженеров наградили в Москве – в их числе – двое школьников из Самарской области.

В этом сезоне профиль по ИИ объединил более 7 тысяч учеников 8–11 классов из России, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Узбекистана. В очный финал прошли 111 человек из 31 региона. Примечательно, что 14 финалистов — это ученики 8–9 классов, которые наравне со старшеклассниками решали сложнейшие инженерные задачи. Лидерами по числу финалистов стали Новосибирская область (22 человека), Москва (16) и Приморский край (11).

«Мы видим поколение, которое будет не просто пользоваться искусственным интеллектом, а создавать его, развивать и определять, каким он станет. От сегодняшних победителей Национальной технологической олимпиады во многом зависит, как будут выглядеть образование, медицина, экономика, да и в целом повседневная жизнь через 10–15 лет. Для Президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это важная часть большой миссии. Мы последовательно создаём возможности для самореализации талантливых людей по всей стране. И НТО — один из ключевых инструментов, который позволяет находить, поддерживать и развивать будущих инженеров, разработчиков, технологических лидеров», — отметил генеральный директор Президентской платформы «‌Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

Седьмой год подряд олимпиада задает высокую планку, но именно в этом году участникам предложили вызов уровня взрослых разработчиков. Финалисты работали над задачей, разработанной НИУ ВШЭ при экспертной поддержке AI-подразделений Сбера. Она строилась на основе данных популярного книжного сервиса LiveLib. Участники создавали алгоритм на базе искусственного интеллекта, способный восстанавливать утерянную информацию и сохранять персонализацию сервиса при частичной потере данных.

Дмитрий Земцов, проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета НТО: «Национальная технологическая олимпиада непрерывно растет, и сейчас в нашем сообществе свыше миллиона человек. Внутри этого масштабного движения мы создаем точки концентрации передового опыта. Одна из них — профиль по искусственному интеллекту, который мы развиваем совместно с Благотворительным фондом «Вклад в будущее». Проходя через соревнования, участники создают инновационные продукты и формируют интеллектуальный задел, который определит технологическое лидерство России будущего».

В число победителей и призеров вошли двое представителей Самарского регионального центра для одаренных детей: Егор Кулишов вошел в число победителей в индивидуальном зачете, Кирилл Маханьков удостоен диплома призера. Также Егор Кулишов вошел в число победителей в командном зачете совместно с Марией Гордеевой из Москвы.

Участников также поздравил Максим Еременко, вице-президент, директор департамента развития технологий ИИ и машинного обучения Сбербанка, подчеркнув важность практических навыков, полученных в ходе состязания.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Победа в Национальной технологической олимпиаде — это не просто строчка в портфолио и не просто дополнительные баллы к ЕГЭ. Это наглядная демонстрация того, как выстроенная траектория развития приводит к успеху. Более 42 тысяч школьников за семь лет прошли через профиль «Искусственный интеллект», и сегодня мы видим лучших из лучших. Наши финалисты уже сейчас решают реальные инженерные задачи, а завтра они придут в ведущие вузы страны и в крупнейшие технологические компании».

Главный секрет успеха, по мнению участников, — упорство, которое важнее таланта: есть код, искусственный интеллект и огромная командная работа.

Успехи в олимпиаде помогут ребятам попасть в ведущие вузы страны. Победители получат возможность поступить в профильные вузы без вступительных экзаменов или получат 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету.

В групповом зачёте победили пять команд. Призы — денежные образовательные сертификаты от 250 тысяч до 650 тысяч рублей. Общий призовой фонд профиля «Искусственный интеллект» в этом году составил 4 млн рублей. Также ребят пригласят на стажировку в Сбер и компании-партнёры, где они смогут узнать о возможностях AI-сервисов ГигаЧат и Kandinsky, которыми пользуются миллионы людей.