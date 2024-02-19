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Движением Первых в Самарской области создано семейное сообщество «Родные - Любимые»

19 февраля 2024 14:58
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В Самаре состоялась первая встреча сообщества «Родные - Любимые». На ней презентовали мероприятия, которые пройдут в Год семьи.

В Самаре состоялась первая встреча регионального семейного сообщества «Родные - Любимые». На ней презентовали ключевые мероприятия, которые пройдут в Год семьи. Также с участниками встретилась Марина Сидухина, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы.

«Родные - Любимые» — сообщество, созданное Движением Первых, в которое входят родители, чьи дети участвуют в проектах, конкурсах, акциях организации. Сообщество будет не просто принимать участие в мероприятиях, но и становиться авторами детских, молодёжных и семейных проектов на территории региона.

На встрече специалисты Регионального отделения Движения Первых в Самарской области подробно рассказали собравшимся о деятельности сообщества и презентовали планы на 2024 год, который был объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи.

«Сообщество «Родные - Любимые» формируется из активных семей, чьи дети участвуют в Движении Первых. Объединение станет пространством для диалога поколений, совместного творчества детей и взрослых и, конечно, ещё одним поводом, чтобы провести время в кругу семьи и стать ближе. Чтобы присоединиться к сообществу и сделать вклад в укрепление семейных ценностей на территории региона необходимо пройти регистрацию на сайте будьвдвижении.рф и по специальной ссылке», - рассказала председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Кристина Гнатюк.

Подобные сообщества появятся в каждом муниципалитете Самарской области. В течение 2024 года пройдёт цикл открытых мероприятий: семейные походы, киновечера, встречи с различными специалистами в сфере семейных отношений. Ключевым событием станет Региональный форум «Родные - Любимые», приуроченный к празднованию Дня любви, семьи и верности. Стать частью большого регионального сообщества можно по ссылке https://clck.ru/38uZ4D.

Гостем первой встречи регионального семейного сообщества «Родные - Любимые» стала Марина Сидухина, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы. В рамках «Классной встречи», формата, где каждый может задать вопрос гостю, обсудили важность создания родительских сообществ.

«Для развития нашей страны важно, чтобы семья и традиционные ценности стали нормой и образом жизни. Государство оказывает большую поддержку в этом вопросе. Традиционные ценности закреплены в Конституции Российской Федерации, а этот год наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин объявил Годом семьи. Поддержку семьям оказывает и Губернатор Самарской области. В 2024 году на социальную поддержку семей предусмотрена рекордная сумма из федерального и областного бюджетов – 46 миллиардов рублей. Но важна инициатива самих семей, их желание объединяться, обмениваться опытом и создавать инициативы, направленные на формирование здоровых и счастливых семей. Тогда семейные сообщества станут средой развития и созидания», - сказала Марина Сидухина.

Марина Геннадьевна рассказала о мерах государственной поддержки разных категорий семей. Подробно коснулись воспитательного процесса: как он изменился в современном мире и какие тенденции в воспитании есть сегодня.

«Объявление Года семьи, стало для нас знаковым событием, ведь семья - самое важное в жизни каждого человека. В наше время очень важно объединяться семьями и дружить. И мы благодарны, что Движение Первых даёт такую возможность. Например, на Молодёжном форуме «iВолга», в рамках специального трека для родителей, мы познакомились с семьёй из другого региона и до сих пор обмениваемся новостями и общаемся, - поделилась участница регионального сообщества «Родные – Любимые», жительница Жигулёвска Татьяна Стакина.

Год семьи проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей, особенное внимание в этот период будет уделено многодетным и многопоколенным семьям. План основных мероприятий года утвержден Правительством Российской Федерации. В течение года программа мероприятий Года семьи охватит 89 российских регионов и будет рассчитана на взрослых и детей самого разного возраста.

Теги: Самара

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