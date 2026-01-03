Движение на трассе М-5 «Урал» в Самарской области ограничили из-за метели 3 января

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области введено временное ограничение движения для всех видов транспорта. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Ограничение связано с ухудшением погодных условий — сильным снегопадом, метелью и плохой видимостью. Оно действует на участке с 98-го по 129-й километр трассы, что соответствует подъезду к Оренбургу в Нефтегорском, Алексеевском и Борском районах области.

По данным Минтранса региона, ограничение началось в 11:30 3 января и ориентировочно продлится до 19:00 этого же дня. Время окончания может быть пересмотрено, если сложные погодные условия сохранятся, пишет Самара-КП.

На дорогах регионального значения, находящихся в ведении области, ограничений движения нет.