Две команды из Самарской области сыграют в главных лигах КВН

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В Сочи завершился ежегодный, уже 36 Международный фестиваль команд КВН «КИВИН - 2025», который проходил с 12 по 25 января. По итогам фестиваля КВНщики определяют свои планы на грядущий игровой сезон.

Креативные продюсеры фестиваля отсмотрели 564 команды из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, среди которых 22 команды из Самарской области.



По итогам фестиваля 10 команд региона получили «Повышенный рейтинг», позволяющий коллективам играть в Центральных лигах по всей стране: Профком и Сборная факультетов (СамГТУ), XXL и Волга (СГСПУ), Оля как всегда (Самара и ТюмГУ), IТигры (ПГУТИ), Волжский проспект (Самарский юридический институт ФСИН России и управление ФСИН по Самарской области), Женская сборная СГК, Шишка (Тольятти) и Ультиматум (Самара).



По решению руководства Международного союза КВН Сборная Самарского Политеха (СамГТУ) проведут сезон 2025 в Премьер лиге МС КВН в Москве, а Волга (СГСПУ) в телевизионной Международной лиге МС КВН в Минске. Ряд самарских команд получили приглашение в телепроект «Лига городов» на телеканале ТНТ, список участников и даты которого будут опубликованы позже.



Кроме развития молодёжи региона Движение «Самарский КВН» повышает туристическую привлекательность Самарской области и способствует развитию кросс-регионального взаимодействия, организуя игры Центральной лиги «Самара» при поддержке Правительства региона и Администрации г.о. Самара, в которой весь 2024 год совершенствовали свои таланты коллективы из 11 регионов страны. 8 команд выступили на фестивале, 5 из которых получили «повышенный рейтинг», а еще две приглашены в одни из главных лиг клуба: Премьер лигу, телевизионные Международную и Первую лигу.



Кроме конкурсной части на фестивале проходили мастер-классы, тренинги, круглые столы и образовательный форум «КВН – Школа лидеров» , с участием представителей Администрации Президента и Министерства науки и высшего образования РФ.



На XXXVI Международном фестивале ««КИВИН-2025» квнщики предложили генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту стать Президентом Международного союза КВН, бессменный председатель жюри игр Высшей лиги это предложение принял.



Организатором игр КВН в регионе выступает Движение «Самарский КВН» при поддержке Правительства Самарской области, Министерства молодёжной политики Самарской области.



Следить за множеством событий Движения «Самарский КВН» и бронировать бесплатные билеты на игры можно на сайте kvnsamara.ru, старт нового сезона уже 4 марта.

Фото предоставлены "Самарский КВН"

