Две команды из Самарской области сыграют в главных лигах КВН

Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодаря таким мероприятия сохраняется и передается последующим поколениям историческая память.
«Блокадный хлеб»: Всероссийская акция прошла в Самаре
Сейчас в Самаре проживают около 70 человек – жителей блокадного Ленинграда. 
В Самаре почтили память жителей блокадного Ленинграда
Бойцы будут нести службу на передовой в составе казачьего добровольческого отряда БАРС-15 «Ермак».
В зону СВО отправилась очередная команда казаков-добровольцев
Алакпер Гезалов удачно провел три боя в предварительном раунде и в полуфинале и стал финалистом Кубка России в весовой категории 80 кг.
Спортсмен из Безенчукского района стал серебряным призером Кубка России по боксу
В Управлении на транспорте МВД России по ПФО состоялось заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы за 2024 год.
Самарская транспортная полиция является одной из лучших по итогам работы за 2024 год
А для любителей лыжного спорта с 30 января по 2 февраля пройдет марафон в рамках XI лыжного фестиваля «Сокольи горы».
Из-за предстоящих в ближайшие дни потепления и дождей в Самаре катки временно закрывают
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии Самарской области Артемом Ефимовым.
Вячеслав Федорищев поручил подготовить программу по закупке техники для обеспечения вывоза мусора
Только за 2024 год программу освоили более 5,5 тыс. школьников нашего региона.
Самарская область вошла в ТОП-10 участников федерального проекта «Код будущего» за 2022-2024 годы
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.26
-0.84
EUR 103.19
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут об архитектурной истории бывшего Завода имени Масленникова
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Две команды из Самарской области сыграют в главных лигах КВН

27 января 2025 15:25
174
10 команд региона получили «Повышенный рейтинг», позволяющий коллективам играть в Центральных лигах по всей стране.

В Сочи завершился ежегодный, уже 36 Международный фестиваль команд КВН «КИВИН - 2025», который проходил с 12 по 25 января. По итогам фестиваля КВНщики определяют свои планы на грядущий игровой сезон.

Креативные продюсеры фестиваля отсмотрели 564 команды из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, среди которых 22 команды из Самарской области.

По итогам фестиваля 10 команд региона получили «Повышенный рейтинг», позволяющий коллективам играть в Центральных лигах по всей стране: Профком и Сборная факультетов (СамГТУ),  XXL и Волга (СГСПУ), Оля как всегда (Самара и ТюмГУ), IТигры (ПГУТИ), Волжский проспект (Самарский юридический институт ФСИН России и управление ФСИН по Самарской области), Женская сборная СГК, Шишка (Тольятти) и Ультиматум (Самара).

По решению руководства Международного союза КВН Сборная Самарского Политеха (СамГТУ) проведут сезон 2025 в Премьер лиге МС КВН в Москве, а Волга (СГСПУ) в телевизионной Международной лиге МС КВН в Минске. Ряд самарских команд получили приглашение в телепроект «Лига городов» на телеканале ТНТ, список участников и даты которого будут опубликованы позже.

Кроме развития молодёжи региона Движение «Самарский КВН» повышает туристическую привлекательность Самарской области и способствует развитию кросс-регионального взаимодействия, организуя игры Центральной лиги «Самара» при поддержке Правительства региона и Администрации г.о. Самара, в которой весь 2024 год совершенствовали свои таланты коллективы из 11 регионов страны. 8 команд выступили на фестивале, 5 из которых получили «повышенный рейтинг», а еще две приглашены в одни из главных лиг клуба: Премьер лигу, телевизионные Международную и Первую лигу.

Кроме конкурсной части на фестивале проходили мастер-классы, тренинги, круглые столы и  образовательный форум «КВН – Школа лидеров» , с участием представителей Администрации Президента и Министерства науки и высшего образования РФ.

На XXXVI Международном фестивале ««КИВИН-2025» квнщики предложили генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту стать  Президентом Международного союза КВН, бессменный председатель жюри игр Высшей лиги это предложение принял.

Организатором игр КВН в регионе выступает Движение «Самарский КВН» при поддержке Правительства Самарской области, Министерства молодёжной политики Самарской области.

Следить за множеством событий Движения «Самарский КВН» и бронировать бесплатные билеты на игры можно на сайте kvnsamara.ru, старт нового сезона уже 4 марта.

 

Фото предоставлены "Самарский КВН"
 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Благодаря таким мероприятия сохраняется и передается последующим поколениям историческая память.
27 января 2025, 17:56
«Блокадный хлеб»: Всероссийская акция прошла в Самаре
Благодаря таким мероприятия сохраняется и передается последующим поколениям историческая память. Общество
77
А для любителей лыжного спорта с 30 января по 2 февраля пройдет марафон в рамках XI лыжного фестиваля «Сокольи горы».
27 января 2025, 17:08
Из-за предстоящих в ближайшие дни потепления и дождей в Самаре катки временно закрывают
А для любителей лыжного спорта с 30 января по 2 февраля пройдет марафон в рамках XI лыжного фестиваля «Сокольи горы». Общество
99
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии Самарской области Артемом Ефимовым.
27 января 2025, 16:54
Вячеслав Федорищев поручил подготовить программу по закупке техники для обеспечения вывоза мусора
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии Самарской области Артемом Ефимовым. Политика
192
В центре внимания
В Самаре не будут развивать метро из-за малой загруженности
27 января 2025  13:41
В Самаре не планируют развивать метро из-за малой загруженности
274
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
27 января 2025  12:22
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
244
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
27 января 2025  12:15
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
242
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
27 января 2025  11:00
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
303
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
26 января 2025  14:40
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
560
Весь список