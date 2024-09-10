Два проекта Самарской областной детской библиотеки вошли в число локальных культурных брендов региона

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Международная Акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне» и проект «Я проведу тебе экскурсию» – театр краеведческих миниатюр вошли в национальную карту локальных культурных брендов России проекта «Живое наследие». (0+)

Общественный проект «Живое наследие» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов с декабря 2018 года, призван создать народную платформу для спасения, возрождения, популяризации локальных достопримечательностей страны.

На ряду Бункером Сталина, Грушинским фестивалем, Самарской Лукой и с другими знаковыми для нашего региона достопримечательностями, объектами и культурными проектами на национальную карту локальных культурных брендов России проекта «Живое наследие» нанесены сразу два проекта Самарской областной детской библиотеки.

Первый их них – Международная патриотическая Акция по поддержке детского чтения «Читаем детям о Великой Отечественной войне». Международная Акция родилась на самарской земле в стенах СОДБ. Её цель – создание условий для формирования гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ежегодно в Акции принимают участие более 10 тыс. участников-организаций РФ и мира. За 14 лет участниками Акции стали более 7 млн. детей и подростков. Проводится на протяжении 15 лет. Слоган акции: «Помнить можно только то, о чем знаешь. Если рассказать детям о войне, им будет что помнить».

В 2024 году к событию присоединились более 13 тыс. учреждений и около 900 тыс. детей и подростков стали слушателями произведений о наиболее ярких эпизодах Великой Отечественной войны. Событие прошло на территории 88 регионов Российской Федерации, нескольких областей Республики Беларусь и Республики Казахстан. Также Акция прошла в Приднестровье, в Арабская Республика Египет(Эль-Дабаа), в Федеративной Республике Германия (г. Берлин).

Кроме того, Международная Акция «Читаем детям и Великой Отечественной войне» — ресурс продвижения патриотической литературы в среду детей и подростков. Важная отличительная черта акции – привлечение в качестве почетных чтецов известных и знаковых персон самарского региона. Сред них были министры, главы поселений, космонавты, общественные деятели, руководители общественных движений, дирижеры, актеры, художественные руководители театров, ветераны ВОВ и СВО, известные корреспонденты и другие. В истории Акции было прямое включение со станции Байконур, где наш земляк – космонавт Олег Кононенко в прямом эфир прочел детям рассказ. Вся информация про Акцию размещена на сайте — https://sodb.ru/deti_wow.

Еще один проект библиотеки, удостоившийся внимания – театр краеведческих миниатюр «Я проведу тебе экскурсию». В рамках проекта сотрудники и читатели библиотеки разработали туристические театрализованные маршруты, где при помощи настольного деревянного театра «оживают» достопримечательности Самары. В роли экскурсоводов выступают сами читатели – посетители краеведческой театральной студии.

Краеведческая студия появилась в 2021 году. Дети изучали историю города. Студия трансформировалась и превратилась в театр краеведческих миниатюр.

На сегодняшний день подобные студии появились в нескольких библиотеках Самарской области, где ребята разрабатывают туристические маршруты уже про достопримечательности своего района или города. Студия была отмечена министерством культуры Самарской области. Проект получил Диплом победителя II степени Всероссийского конкурсного проекта «Культурное наследие»; Диплом полуфиналиста Международной Премии #МЫ_ВМЕСТЕ и Диплом Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК «Российская государственная детская библиотека».

Фото: минкульт СО