Два педагога представили наш регион на Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна – моя Россия»

12 ноября 2025 14:39
77
В этом году на участие в Чтениях поступило более двух тысяч заявок из 82 регионов страны.

Проект «Моя страна – моя Россия» – проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» собрал на Всероссийских педагогических чтениях 150 представителей из разных регионов России. Среди сильнейших – два участника из Самарской области, которые представили свои разработки на площадке Российской академии образования, посвященные обмену опытом и развитию гражданско-патриотического воспитания.

В этом году на участие в Чтениях поступило более двух тысяч заявок из 82 регионов страны. Такой интерес к проекту показывает высокий уровень вовлеченности профессионального сообщества и стремление педагогов развивать систему образования, обмениваться опытом и укреплять воспитательные ценности. По итогам отборочного этапа экспертная комиссия определила 150 авторов педагогических практик, которые получили приглашение на очную программу и получили возможность масштабировать свои подходы в других регионах страны.

«Воспитание через действие – это путь, на котором ценности перестают быть словами и становятся личным опытом. В проектах Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и конкурсе «Моя страна – моя Россия» молодые люди, педагоги и наставники учатся действовать, брать ответственность, создавать возможности для других и менять жизнь в стране к лучшему. Это воспитание не в теории, а в поступках, когда человек осознаёт свою сопричастность к Родине через труд, инициативу и служение. Мы убеждены: воспитание – не дополнение к образованию, а его смысловой центр, фундамент развития человеческого потенциала России», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Всероссийские педагогические чтения объединяют уникальные знания и методики педагогов из разных регионов, создавая пространство профессионального диалога экспертного и научного сообществ, представителей органов власти, инициативной молодежи. Такое взаимодействие позволяет педагогам не только делиться собственными наработками, но и возвращаться в регионы с новыми идеями, которые они внедряют в дальнейшую работу.

От Самарской области на Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» свои авторские практики представили два педагога:

Алексей Ибаров, учитель ГБОУ СОШ села Новое Аделяково Самарской области, представил практику «Школьный музей на новый лад: учебные приключения в цифровом мире», реализуемую на уровне основного общего образования. В ее центре – виртуальный школьный музей «Истоки» с 3d панорамой экспозиции чувашской избы, который дополняет реальный музей и делает краеведение для детей форматом живого цифрового приключения. Школьники сами выбирают экспонаты, изучают их историю, создают сценарии, снимают и монтируют видеоэкскурсии, наполняют музей цифровыми экспонатами. Такая деятельность развивает исследовательские и медийные навыки, умение работать с информацией, укрепляет интерес к истории семьи, села и страны, формирует этнокультурную идентичность и гражданско-патриотические ценности. Формат виртуального музея, созданного простыми средствами телефона, штатива и доступных программ, уже масштабируется на другие школы района и может служить моделью обновления школьных музеев в цифровой среде.

Мария Рящикова, заместитель директора по методической работе центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи» города Самары, представила региональную воспитательную практику «Акция кдд Копилка добрых дел», адресованную обучающимся уровня основного общего образования. Акция объединяет школьные волонтёрские отряды Самарской области вокруг системной добровольческой деятельности, а результаты каждого доброго дела фиксируются и «накапливаются» в цифровом формате в социальной сети ВКонтакте с использованием единых хэштегов. Такой подход превращает волонтерство в видимой и значимой для детей и взрослых практикой, усиливает публичное признание усилий школьников, вовлекает родителей, помогает выстраивать устойчивую систему координации добрых дел в образовательных организациях. Проект формирует у подростков социальную ответственность, эмпатию, навыки командной и проектной работы, укрепляет семейные и школьные сообщества и может быть легко адаптирован в любой школе как современная модель организации добровольчества.

Все выступления транслировались в сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» ВКонтакте и доступны для просмотра в записи.

Научный руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования Лариса Пастухова подчеркнула: «Проектируя первые Всероссийские педагогические чтения совместно с нашим сообществом, мы хотели создать открытую площадку для соединения педагогической практики и науки, учительского и родительского сообщества. Именно такими стали Чтения спустя годы, объединив мечты, опыт и знания в живой, чуткий диалог о воспитании подрастающих поколений».

Одним из ключевых событий Чтений стало пленарное заседание «Воспитание через ценности: вызовы и стратегии» в Российском государственном гуманитарном университете. Кроме того, для участников были организованы онлайн-лекции, посвященные роли ценностей в работе педагогов и наставников, и деловая игра «Разговоры о важном: 17 ценностей», в ходе которой команды разрабатывали учебные занятия, направленные на формирование ценностного фундамента школьников. В заключительный день Чтений было презентовано лонгитюдное исследование «Растем вместе», посвящённое изучению познавательного и эмоционального развития детей и созданию технологий, способствующих их гармоничному развитию.

Проект «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

 

Фото предоставлено АНО «Россия – страна возможностей»

Весь список