Вячеслав Федорищев рассказал, как в 2025 году обновляли транспортную систему региона

Глава региона отметил, что работали планомерно, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Дорожное хозяйство

В нормативное состояние были приведены более 460 км дорог: от региональных трасс до городских улиц.

Общий объем дорожного фонда в прошедшем году составил 32,3 млрд рублей.

"Особое внимание уделили сельским территориям и «гостевым» маршрутам в городах. Отдельно отмечу запуск движения по новому участку магистрали «Центральная» в Самаре — это важный объект для разгрузки города", - отметил Вячеслав Федорищев.

Безопасность на дорогах

Обеспечили работу 1 756 камер фотовидеофиксации, включая 30 передвижных. Смонтировали 2 658 автономных световых маячков и 14 км новых барьерных ограждений. Заменили более 2,7 тысяч и установили почти 1,5 тысяч новых дорожных знаков.

Пассажирский транспорт

Пополнили парк на 338 единиц: автобусы, трамваи, троллейбусы и обновленные вагоны метро. Запустили регулярные автобусные маршруты до аэропорта «Курумоч».

"Продолжаем расширять действие социальных карт и внедрять современную модель «нетто-контрактов» для повышения надёжности перевозок и комфорта пассажиров. Всё это часть нашей большой программы развития до 2029 года. Последовательно меняем транспортную систему в сторону удобства и технологий", - подчеркнул губернатор.

