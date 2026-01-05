Я нашел ошибку
Главные новости:
Автобусы будут поданы к храмам в 2:00.
В Рождественскую ночь в Самаре организуют автобусы к городским храмам
Глава региона отметил, что работали планомерно, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 
Вячеслав Федорищев рассказал, как в 2025 году обновляли транспортную систему региона
Более 350 тысяч звонков обработали специалисты ЕДДС.
В Самаре подвели итоги работы Единой дежурно-диспетчерской службы города за прошедший год
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
Суд постановил, что обвиняемые распространяли или размещали комментарии о гендере и сексуальной ориентации Брижит Макрон и утверждали, что она якобы родилась мужчиной.
Парижский суд признал виновными 10 человек по делу о кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон
Пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал  светофора.
Полицейские ищут очевидцев и водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП в Тольятти
В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с актерами и попасть на новогодний спектакль, и 10- летней Анастасии Головиной – ее мечтой было цирковое пред
«Ёлка желаний»: Александр Воеводин принял участие во Всероссийской благотворительной акции
Срок исполнения поручения - 1 июня 2026 года.
Путин поручил предусмотреть увеличение размера господдержки семей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев рассказал, как в 2025 году обновляли транспортную систему региона

138
Глава региона отметил, что работали планомерно, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 

Глава региона отметил, что работали планомерно, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 

Дорожное хозяйство

В нормативное состояние были приведены более 460 км дорог: от региональных трасс до городских улиц.

Общий объем дорожного фонда в прошедшем году составил 32,3 млрд рублей.

"Особое внимание уделили сельским территориям и «гостевым» маршрутам в городах. Отдельно отмечу запуск движения по новому участку магистрали «Центральная» в Самаре — это важный объект для разгрузки города", - отметил Вячеслав Федорищев.

Безопасность на дорогах

Обеспечили работу 1 756 камер фотовидеофиксации, включая 30 передвижных. Смонтировали 2 658 автономных световых маячков и 14 км новых барьерных ограждений. Заменили более 2,7 тысяч и установили почти 1,5 тысяч новых дорожных знаков.

Пассажирский транспорт

Пополнили парк на 338 единиц: автобусы, трамваи, троллейбусы и обновленные вагоны метро. Запустили регулярные автобусные маршруты до аэропорта «Курумоч».

"Продолжаем расширять действие социальных карт и внедрять современную модель «нетто-контрактов» для повышения надёжности перевозок и комфорта пассажиров. Всё это часть нашей большой программы развития до 2029 года. Последовательно меняем транспортную систему в сторону удобства и технологий", - подчеркнул губернатор.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Автобусы будут поданы к храмам в 2:00.
05 января 2026, 21:39
В Рождественскую ночь в Самаре организуют автобусы к городским храмам
Автобусы будут поданы к храмам в 2:00. Общество
82
Более 350 тысяч звонков обработали специалисты ЕДДС.
05 января 2026, 19:59
В Самаре подвели итоги работы Единой дежурно-диспетчерской службы города за прошедший год
Более 350 тысяч звонков обработали специалисты ЕДДС. Общество
175
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
05 января 2026, 19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам. Политика
176
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
178
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
502
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
469
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
795
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
825
Весь список