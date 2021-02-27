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Два памятника в Самарской области вошли в энциклопедию самых необычных скульптур России

27 февраля 2021 14:57
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Оба памятника созданы руками скульптора Николая Куклева.

Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил энциклопедию самых необычных скульптур России. В неё вошли объекты изо всех 85 регионов страны, принявшие участие во всероссийском конкурсе «скульпТУТУра», который прошел с октября 2020 по январь 2021 года.

Победителем конкурса стал памятник тувинской письменности в музее-заповеднике «Белдир-Кежии» в Республике Тыва, но все 100 участников получили своё место в энциклопедии и на интерактивной карте самых необычных памятников России. Памятники можно отсортировать по названию региона или по числу голосов, которые получил объект, найти координаты и спланировать путешествие.

Самарская область представлена в энциклопедии двумя памятниками. Памятником отопительной батарее, который поставлен у входа на самарскую ГРЭС между старой и новой набережной. Бронзовое изваяние изображает не только батарею, но и пригревшегося на подоконнике над ней кота. На удачу горожане и туристы трут коту хвост. И Памятником пользователю интернета: задумчивая обезьяна с клавиатурой сидит на постаменте, который украшен узором из единиц и нулей. Считается, что памятник может исполнить желание, если «набрать» его на клавиатуре. Однако есть нюанс: клавиатура без букв. Это сделано для того, чтобы желание можно было набрать на любом языке. Оба памятника созданы руками скульптора Николая Куклева.

Кроме того, для каждой из ста скульптур команда Туту.ру подготовила объёмные модели, можно повертеть все объекты, рассмотреть их с разных сторон, а также узнать интересные факты — кто создатель скульптуры, из чего она выполнена, какого она размера, какие легенды с ней связаны.

Всероссийский конкурс самых необычных скульптур России, который провел сервис Туту.ру, завершился в январе 2021 года. За два с половиной месяца свои голоса за претендентов отдали более 320 тысяч человек. 

 

Фото:   yaplakal.com

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Комментарии

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Ночью по Самарской области ожидается сильный ветер
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