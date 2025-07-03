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Два cамарских вуза вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в правовой сфере

3 июля 2025 10:35
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Два cамарских вуза вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в правовой сфере

SuperJob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в правовой сфере. Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева в этом году расположился на 12 строке рейтинга, а Самарский государственный экономический университет занимает 17 строку списка.

SuperJob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в правовой сфере.

Тройка лидеров рейтинга за год не изменилась. На первом месте — Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников, работающих в юридической отрасли, составляет 220 000 рублей в месяц (+20 000 рублей/10% за год).

Второе место у Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, средний заработок выпускников правовых факультетов которого достигает 190 000 рублей (+20 000 рублей/12%).

Третью строку поделили Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Выпускники этих вузов в среднем зарабатывают 160 000 рублей, что на 10 000 рублей или 7% больше, чем в прошлом году.

На четвертой строке тоже два вуза: Финансовый университет при Правительстве РФ и Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина. Выпускники этих учебных заведений в среднем зарабатывают в Москве 150 000 рублей в месяц (+10 000 рублей/7%). Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ находится на пятой строке со средней зарплатой выпускников в 140 000 рублей (+5 000 рублей, 4%).

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева занял 12 строку рейтинга, как и год назад. Зарплаты выпускников-юристов за год выросли в среднем до 100 000 рублей в месяц (+3 000 рублей по сравнению с прошлым годом). 65% выпускников по окончании обучения остаются работать в Самаре.

Самарский государственный экономический университет занимает в этом году 17 строку рейтинга. Зарплата выпускников выросла в среднем на 2 000 рублей и составляет сегодня 87 000 рублей в месяц. 84% остаются работать в городе обучения.

Всего в рейтинг юридических вузов SuperJob вошли 60 государственных вузов из 39 городов.

 

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