"Дубайский шоколад" в России проверят на фальсификат и безопасность

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Общественники обратились в Роспотребнадзор и Государственную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции с просьбой проверить "дубайский шоколад", массово продающийся в России по низкой цене, на фальсификат и наличие опасных компонентов.

Как сообщает газета "Известия", первая контрольная закупка выявила отсутствие обязательной информации на русском языке об изготовителе, импортере, условиях хранения, пищевой ценности, а также о компонентах, употребление которых способно вызвать аллергические реакции (орехи и др.).

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) провела исследование "дубайского шоколада", который продается в России по цене от 199 рублей за 40 грамм до 622 рублей за 130 грамм. Значительная часть образцов не соответствуют требованиям технического регламента ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Кроме того, такой товар может оказаться опасным для здоровья россиян. В документе приводятся данные исследования немецких ученых, которые в 2024 году проанализировали свой рынок "дубайского шоколада" и более чем в половине образцов нашли нарушения, а девять признали небезопасными.

"Дубайский шоколад" изобрела британка египетского происхождения Сара Хамуда в 2021 году. Он состоит из темного или молочного шоколада и плотной сладкой начинки из кнафе и тахини. Популярность возросла в 2024 году после вирусных роликов в соцсетях.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщала о том, что ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек во всем мире и стремительному росту их цены. Высокий спрос на "дубайский шоколад" привел к росту цен на один из ключевых продуктов для этого десерта – фисташки.

По словам представителя компании CG Hacking рассказал изданию, что стоимость фунта этих орехов выросла с 7,65 долларов до 10,33. Он также отметил, что в США – главном экспортере фисташек в мире – урожай получился высокого качества, в результате запасов дешевых ядер без скорлупы, которые обычно используют в качестве ингредиента для шоколада, оказалось гораздо меньше, чем обычно, пишет Смотрим.