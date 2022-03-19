«Друг человека»: в Самаре проходит бесплатная выставка животных

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19 и 20 марта с 10.00 до 19.00 в ВК «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23А) проходит фестиваль «Друг человека».

Порядка 200 кошек и 200 собак, а также кролик и крыса ищут себе новый дом. Забрать понравившееся животное можно совершенно бесплатно прямо с выставки.



На выставке представлены как щенки и котята, так и взрослые особи из приютов Самары. При передаче животных сотрудники проконсультируют новых владельцев по всем возникающим вопросам.



Также в рамках фестиваля проходят лекции, мастер-классы и показательные выступления.

Фестиваль проходит уже в шестой раз. За все время его проведения новый дом обрели порядка 700 собак и кошек.

Фото: администрация Самары