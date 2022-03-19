«Друг человека»: в Самаре проходит бесплатная выставка животных

19 и 20 марта с 10.00 до 19.00 в ВК «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23А) проходит фестиваль «Друг человека».
Порядка 200 кошек и 200 собак, а также кролик и крыса ищут себе новый дом. Забрать понравившееся животное можно совершенно бесплатно прямо с выставки.
На выставке представлены как щенки и котята, так и взрослые особи из приютов Самары. При передаче животных сотрудники проконсультируют новых владельцев по всем возникающим вопросам.
Также в рамках фестиваля проходят лекции, мастер-классы и показательные выступления.
Фестиваль проходит уже в шестой раз. За все время его проведения новый дом обрели порядка 700 собак и кошек.
Фото: администрация Самары