«Друг Человека»: в Самаре пройдет выставка-отдача животных

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Ветеринарный центр ФлагманВет, сеть магазинов «Зоопарк» и просветительский проект «Вот он – Пес!» рады пригласить Вас на очередной, уже двенадцатый фестиваль «Друг Человека»! Главное событие этой весны состоится 23 и 24 ноября 2024 года в ВЦ «Экспо-Волга» (г. Самара, ул. Мичурина, 23а). Оба дня – с 11.00 до 18.00 посетителей ждет насыщенная программа.

Выставка-фестиваль «Друг Человека» - социально-значимый проект, который реализуется в Самаре дважды в год (весной и осенью). На фестивале будет представлено порядка 120 кошек и 70 собак из приютов Самары, которых люди смогут забрать домой безвозмездно. Это важнейший проект по повышению культуры собаководства и пристрою безнадзорных животных в России.

«Друг Человека» - это больше, чем выставка. В рамках фестиваля пройдет множество просветительских и развлекательных мероприятий, анимационная и творческая программа для детей. Специалисты будут читать лекции по выбору, воспитанию и по уходу за животными, расскажут о ветеринарной практике, об интересных техниках дрессировки собак и др. В частности, это соревнования и конкурсы на спортплощадке, в том числе, по кинологическому спорту; дог-своп; танцы с собаками; конкурс «Мисс метис»; конкурс костюмов для животных; квизы и квесты; будут открыты маркет, дог-бар и фотовыставка, а также деревня кошек и город собак.

Все желающие смогут приобрести календарь на 2025 год от ФлагманВет, героями которого традиционно выступают подопечные ветцентра.

Важно отметить, что в этом году фестиваль «Друг Человека» номинирован на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь» (г. Калининград) и будет соревноваться за звание лучшего события на международной арене в категории «В ответе за тех».

Фото: ветеринарный центр ФлагманВет