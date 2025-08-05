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Дрон-рейсинг как старт в будущее: в ПГУТИ определили лучших пилотов цифровой эпохи

5 августа 2025 16:46
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В Самаре успешно прошел IV Открытый чемпионат Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) по дрон-рейсингу.

В Самаре успешно прошел IV Открытый чемпионат Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) по дрон-рейсингу. Мероприятие, организованное вузом совместно с федеральным проектом «Цифровая Россия», собрало талантливых участников, готовых покорять новые технологические горизонты

Чемпионат стал площадкой не только для ярких соревнований, но и для развития перспективных направлений в сфере беспилотных технологий. Молодые инженеры и пилоты состязались в виртуальном пространстве, демонстрируя мастерство управления дронами с помощью профессиональных симуляторов.  

Ректор ПГУТИ Вадим Ружников подчеркнул: «Уникальность нашего соревнования заключается в объединении образовательной составляющей и спортивного азарта. Мы готовим молодых профессионалов, способствующих развитию цифровых технологий и улучшению качества жизни наших граждан».

С 2022 года университет проводит эти соревнования, чтобы популяризировать IT- и инженерные специальности среди молодежи. В этом году к инициативе присоединился проект «Цифровая Россия», что позволило расширить масштабы события.  

Главная цель турнира заключалась в развитии инновационного направления беспилотных технологий среди молодежи региона, привлечении внимания общественности к новым технологиям и популяризации беспилотных авиационных систем.

Организаторы подчеркнули важность подготовки кадров нового поколения, готовых решать современные технологические задачи цифровой экономики страны.

Координатор партпроекта «Цифровая Россия» в Самарской области Алексей Салмин отметил: «Дрон-рейсинг помогает развивать компетенции, необходимые для успешной реализации стратегических направлений развития нашей страны, включая цифровизацию различных отраслей экономики». 

Четвёртый открытый чемпионат ПГУТИ стал важным этапом формирования кадрового потенциала региона и продвижением инновационных решений в жизнь общества.

Чемпионат подтвердил: высокие технологии – это не только наука, но и спорт, амбиции и путь к профессиям будущего. Впереди – новые старты и инновационные решения, которые изменят нашу реальность,уверены активисты самого «цифрового» проекта «Единой России». 

Напомним, что в Народной программе Партии «Единая Россия» особое внимание уделено роли цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект «Цифровая Россия» направлен на поддержку и развитие российских IT-компаний и сервисов, а также обеспечение доступной цифровой среды для всех пользователей, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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