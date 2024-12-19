Дресс-код существует в 44% компаний Самары

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие офисные сотрудники из города, работающие на территории работодателя.

44% офисных сотрудников рассказали, что в их компаниях существует дресс-код: 10% поведали о строгих правилах в выборе одежды и аксессуаров, у 34% работодатель просит придерживаться делового стиля.



76% сотрудников компаний, практикующих дресс-код, покупают офисную одежду, соответствующую корпоративным нормам, за свой счет, каждому девятому работнику (11%) работодатель полностью компенсирует покупку либо предоставляет одежду и обувь, еще 8% — компенсирует частично или выдает отдельные предметы гардероба (например, фирменные жилеты, блузы или рубашки, галстуки и проч.).



Каждому второму работнику дресс-код, принятый в компании, нравится, 90% относятся с пониманием или спокойно к необходимости соблюдать корпоративный стиль в одежде. 5% офисных работников раздражает необходимость соответствовать офисному дресс-коду.



Время проведения: 25 ноября — 4 декабря 2024 года