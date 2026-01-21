Дорожные службы региона готовятся к предстоящим снегопадам

Сегодня в большинстве районов Самарской области наблюдаются небольшие осадки в виде снега. Все региональные дороги находятся в проезжем состоянии, температура воздуха — от -6 до -15°C.

В такую погоду дорожные службы ведут плановую подготовку к возможному ухудшению погоды. Особое внимание уделяется снегозаносимым участкам. В Самарской области к этой категории относится более 2000 км дорог регионального и межмуниципального значения — это около трети всей сети.

На дорогах задействовано до 333 единиц техники, включая 98 комбинированных дорожных машин (КДМ), которые ведут патрульную обработку для профилактики гололедицы. На сложных участках ведётся расчистка обочин и переброска снежных валов с помощью шнекороторов для формирования резервов. Это позволяет сократить время ликвидации возможных будущих заносов.

Напоминаем водителям:

Даже при небольших осадках на дороге возможен снежный накат и локальная гололедица, особенно в утренние и вечерние часы.

Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию.

Будьте осторожны при движении вблизи работающей дорожной техники.

Обо всех нештатных ситуациях на региональных трассах можно сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 8(846)268-41-41, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: минтранс СО