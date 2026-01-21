Я нашел ошибку
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
Центробанк России должен предусмотреть ответственность банков за блокировки карт россиян из-за подозрительных операций, заявил Сергей Миронов.
В ГД предложили компенсировать россиянам ущерб за блокировки карт банками
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
На 21 января все региональные дороги находятся в проезжем состоянии.
Дорожные службы региона готовятся к предстоящим снегопадам
В результате ДТП перекрыты две полосы в направлении из центра города и одна полоса в направлении в центр.
Ограничено движение на пересечении улиц Ново-Садовой и Часовой в Самаре
По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей.
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении 6-ти женщин за мошенничество с материнским капиталом
В результате употребления несертифицированного алкоголя погибли три человека, двое получили вред здоровью различной степени тяжести.
В Новокуйбышевске мужчина три года проведет в колонии за сбыт суррогатного алкоголя
В 2025 году в губернии очищено 235 километров береговой линии рек и озер.
«Вода России»: итоги акции в Самарской области
Дорожные службы региона готовятся к предстоящим снегопадам

167
На 21 января все региональные дороги находятся в проезжем состоянии.

Сегодня в большинстве районов Самарской области наблюдаются небольшие осадки в виде снега. Все региональные дороги находятся в проезжем состоянии, температура воздуха — от -6 до -15°C.

В такую погоду дорожные службы ведут плановую подготовку к возможному ухудшению погоды. Особое внимание уделяется снегозаносимым участкам. В Самарской области к этой категории относится более 2000 км дорог регионального и межмуниципального значения — это около трети всей сети.

На дорогах задействовано до 333 единиц техники, включая 98 комбинированных дорожных машин (КДМ), которые ведут патрульную обработку для профилактики гололедицы. На сложных участках ведётся расчистка обочин и переброска снежных валов с помощью шнекороторов для формирования резервов. Это позволяет сократить время ликвидации возможных будущих заносов.

Напоминаем водителям:

Даже при небольших осадках на дороге возможен снежный накат и локальная гололедица, особенно в утренние и вечерние часы.
Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию.
Будьте осторожны при движении вблизи работающей дорожной техники.

Обо всех нештатных ситуациях на региональных трассах можно сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 8(846)268-41-41, сообщает пресс-служба минтранса СО.

 

Фото:   минтранс СО

