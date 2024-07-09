Дополнительный грузовой паром свяжет Самару и село Рождествено

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Как сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии, на маршруте Октябрьский спуск - Рождествено организуют еще по одному рейсу в обе стороны. Из села до губернской столицы грузовой паром отправится 10 июля в 19:00, а обратно из Самары - 11-го числа в 20:00.



Основное расписание не изменится. Отправление из Самары - в 8:00, 11:00, 14:00, 18:00 ежедневно, в 20:00 - по пятницам и воскресеньям. Из села Рождествено - в 6:00, 9:30, 12:30, 16:30 ежедневно, в 19:00 - по пятницам и воскресеньям, пишет Сова.