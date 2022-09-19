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Донор костного мозга из Самары встретился с пациентом, которому помог победить болезнь

19 сентября 2022 18:59
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В Санкт-Петербурге впервые встретились доноры костного мозга из разных регионов России и люди, которым они помогли победить тяжёлую болезнь.

В преддверии Всемирного дня донора костного мозга в Санкт-Петербурге впервые встретились девять пар генетических близнецов — доноры костного мозга из разных регионов России и люди, которым они помогли победить тяжёлую болезнь.

 «Это уже вторая масштабная встреча доноров и реципиентов, которую провел фонд AdVita. Первая состоялась в 2017 году. Тогда в Петербурге впервые встретились семь пар со всей России, — рассказала руководитель донорской службы фонда Ирина Семенова. — География участников наших встреч — вся страна: от Калининграда и до Камчатки. Наша задача — не просто собрать этих прекрасных людей в одном месте, а сделать это в атмосфере теплой и торжественной одновременно. Помочь им справиться с волнением и сделать это событие незабываемым для всех его участников».

Среди участников встречи в Санкт-Петербурге был и донор из Самарской области — Алексей Гуньков, который вступил в регистр на станции переливания крови в 2014 году. В 2019 году Алексею представилась возможность помочь незнакомому человеку, став его донором костного мозга, и подарить, возможно, шанс на выздоровление.

 «Шли месяцы, годы, порой я вспоминал об этом своем шаге и задумывался: будет ли случай, понадоблюсь ли я кому-то в качестве донора. Я ждал и верил, что я все же сделал это не для "красного словца", и что моя помощь рано или поздно пригодится», — эти слова Алексей написал за день до процедуры по забору костного мозга. — Что касается моего реципиента, он не будет знать меня, а я его, но это и не важно. Главное — чтобы он жил».

Но в одном Алексей все же ошибся: они узнали друг друга. После трансплантации прошло почти 4 года. За это время Алексей стал отцом двоих детей и владельцем небольшого предприятия, от прошлой жизни осталось только его желание помогать людям. Как только представилась возможность встретиться с реципиентом, он, не раздумывая, согласился.

 «Я ничего не знал о своем реципиенте. Много гадал: мужчина или женщина, ребенок или взрослый? Было предположение, что это всё-таки взрослый человек, потому что в момент донации меня попросили подольше полежать на аппарате, чтобы отобрать побольше клеток для пациента, так шансов у него будет больше, как сказали врачи», — вспоминает Алексей.

Реципиентом и генетическим близнецом Алексея оказалась мама 2 детей из Уфы Светлана. 8 курсов химиотерапии, аутотансплантация, но болезнь — лимфома Ходжкина — не отступала, и врачи решили, что единственным шансом Светланы на выздоровление остается трансплантация костного мозга от неродственного донора. В российском регистре Алексей был единственным, кто подошел для пересадки.

 «Я пыталась представить своего донора: не только его внешность, но и что он за человек, какие у него интересы. Спросила у докторов: как выглядит мой донор? Врачи только сказали, что он молодой, красивый и энергичный. Описание совпало с реальностью. Очень благодарна Алексею за то, что он согласился стать моим донором. Благодаря ему я могу радоваться каждому дню. Болезнь, конечно, поменяла представление о жизненных ценностях и о том, что самое главное в жизни».

Работа по типированию потенциальных доноров костного мозга на Самарской станции переливания крови ведется с 1980 года, когда была создана зональная иммунологическая лаборатория. На сегодняшний день в базе Самарской станции переливания крови 4771 потенциальный донор костного мозга, от пятерых из них уже была проведена трансплантация. Чем больше в регистре потенциальных доноров, тем выше вероятность найти пациенту генетического двойника.

 «Трансплантации невозможны без лаборатории HLA-типирования, которая отвечает за подбор донора. Сегодня
большая роль отводится организации работы Федерального единого регистра потенциальных доноров костного мозга. Служба крови Самарской области, безусловно, готова продолжить работу по поддержанию существующего регистра и по привлечению новых потенциальных доноров», — отметила главный внештатный трансфузиолог министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова.
 

 

Фото: Благотворительный фонд AdVita

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