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15 ноября в 12:00 Дом-музей В.И. Ленина приглашает на выставку «Наш советский Новый год». (6+)



Экспозиция расскажет посетителю о времени запрета и возрождения новогодней ёлки в СССР и связанных с нею атрибутов.

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Выставка представит посетителям панораму составляющих новогоднего праздника в советское время: убранство ёлки, новогодние игрушки, карнавальные костюмы и маски, поздравительные открытки, подарки и сувениры, новогоднее меню и т.д.

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​Режим работы выставки ежедневно с 9:00 до 17:00, выходной – воскресенье.

Фото: минкульт СО