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"Добрые новости":  состоится онлайн-лекторий "Информационная безопасность и противодействие преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий"

9 апреля 2024 14:35
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Основным спикером выступит Андрианов Иван Павлович, член Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области.

10 апреля 2024 года в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится 10 выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: «Информационная безопасность и противодействие преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий».

Основным спикером выступит:

Андрианов Иван Павлович, член Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, руководитель проекта Ассоциации цифровой безопасности Самарской области, руководитель территориального подразделения в Самарской области Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, член антинаркотической комиссии городского округа Самара, командир Добровольной народной дружины городского округа Самара, член Российского военно-исторического общества, юрист, автор научных статей и публикаций в ведомственных сборниках и научных журналах по тематике профилактики экстремизма и правонарушений общественной безопасности и охраны порядка.

Модератором станет:

Жичкина Инна Анатольевна, координатор Федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239026

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