«Добрые новости»: состоится лекция «Современное медиаобразование. Чем заинтересовать школьников?»

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27 марта 2024 года в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится 6 выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: «Современное медиаобразование. Чем заинтересовать школьников?».

В качестве спикеров выступят:

Яковлев Денис Вениаминович, руководитель Центра развития детской и юношеской журналистики, кино, фото и медиасферы Самарской области, руководитель детского творческого объединения «Телестудия «Товарищ», главный редактор сетевого издания «Самарский внешкольник».

Кривошеев Егор Владимирович, медиапедагог, руководитель детско-юношеского пресс-центра «Бегемот ТВ» ГБОУ г. Москвы «Школа № 2045 имени Героя Российской Федерации Д.А. Разумовского».

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239022

Фото: департамент инфрмаионной политики СО