До 30 мая самарцы могут поучаствовать в выборе общественных территорий на благоустройство в 2023 году

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Самарцам рассказывают об общественных территориях-претендентах на благоустройство в 2023 году.

До 30 мая самарцы могут поучаствовать в выборе общественных пространств, претендующих на благоустройство в 2023 году. Отдать свой голос можно на сайте 63.gorodsreda.ru, авторизовавшись через «Госуслуги». На голосование вынесено 20 общественных территорий по всей Самаре.

Внутригородскими районами организована широкая информационная кампания: проводятся встречи с сотрудниками предприятий, коллективами соцучреждений, школьниками и студентами. Всем желающим рассказывают о территориях-претендентах на благоустройство и способах голосования, показывают дизайн-проекты объектов.

4 мая такая встреча прошла в Центре социальной помощи семье и детям Железнодорожного района. После презентации все желающие могли отдать свой голос за одну из территорий через волонтеров, которые также присутствовали на встрече.

Фото: администрация Самары