До 15 июля открыт приём заявок на участие в программе «Земский работник культуры»

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До 15 июля продолжается прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры». Это возможность переехать на работу в село или небольшой город, получить до 2 миллионов рублей на обустройство жизни и внести вклад в развитие страны.

Программа «Земский работник культуры» была запущена в 2025 году по поручению Президента России как продолжение успешных проектов «Земский доктор» и «Земский учитель». Теперь поддержку получают и работники культуры – библиотекари, музейные сотрудники, руководители творческих коллективов, специалисты домов культуры, преподаватели дополнительного образования.

Реализация программы напрямую соответствует целям и задачам национального проекта «Семья», направленного на повышение качества жизни для семей, в том числе в сельской местности. Культура играет в этом ключевую роль: доступ к творчеству, традициям, досугу и образованию помогает формировать сильное, устойчивое сообщество.

В программе принимают участие 87 регионов России – все, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Для будущих земских работников культуры доступно свыше 4,5 тысячи вакансий из более чем 2,5 тысячи организаций.

Размер выплаты зависит от региона. Тем, кто решит переехать в села и малые города ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, а также в регионы Дальнего Востока, будет выплачено 2 миллиона рублей. В остальных субъектах – 1 миллион рублей.

«Программа дает возможность специалистам в сфере культуры переехать в сельскую местность или в малонаселенные пункты. Но помимо финансовой поддержки, огромную роль играет и внимание муниципалитетов, которые стараются предоставить жилье, дополнительные социальные гарантии. Это одна из мер, которая должна сработать эффективно. Этот год – пилотный для региона, поэтому мы привлекаем пока 15 таких специалистов», - поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Программа направлена на то, чтобы сделать культурную жизнь в селах и малых городах доступной, современной и разнообразной. Она уже работает, и сегодня главное – не упустить шанс стать её частью.

Прием документов на конкурсный отбор на право получения единовременной компенсационной выплаты продлится 15 июля 2025 года по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, 78, ГБУК «Агентство социокультурных технологий», телефон контакта: (846) 331-23-54.