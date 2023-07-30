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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 30 июля местами по Самарской области сохранится максимальная температура воздуха +30,+31 С».

Для того чтобы пережить жару без вреда для здоровья, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям и гостям г. Самары и Самарской области соблюдать ряд несложных правил: