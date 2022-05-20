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Дмитрий Азаров: «Вопрос обращения с бездомными животными имеет важное значение»

20 мая 2022 20:58
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Дмитрий Азаров, Александр Хинштейн и Елена Лапушкина побывали на базе отлова бездомных животных в поселке Козелки Красноглинского района.

Сегодня, 20 мая, губернатор Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн и Глава Самары Елена Лапушкина побывали на базе отлова бездомных животных в поселке Козелки Красноглинского района. С апреля площадка находится под управлением ветеринарного центра «Флагманвет», которому были переданы обязательства по муниципальному контракту на отлов и содержание бездомных собак в городе – работа прежнего подрядчика вызывала многочисленные претензии горожан.  

Ранее отловом и содержанием бездомных животных по контракту с мэрией города занималось ООО «Добрые люди», выигравшее соответствующий конкурс. Подрядчик не справлялся со своими обязательствами, также от жителей поступали жалобы на компанию из-за жестокого обращения с животными при их отлове. Много претензий было и к тому, в каких условиях содержались животные на базе отлова в поселке Козелки. После вмешательства властей было принято решение передать работу по отлову ветеринарному центру «Флагманвет», который при участии волонтеров и неравнодушных людей много лет помогает бездомным животным. Поддержку организации в этой работе также оказывают региональные и городские власти. Представители «Флагманвета» также занялись содержанием базы в поселке Козелки, куда привозили отловленных собак. 

«Большую часть апреля нам пришлось просто заниматься санитарными и строительными работами. Только вот на днях вывезли больше 20 тонн мусора. Доделали недостроенные вольеры, обустраиваем новые. Были помещения, которые совершенно не пригодны для содержания животных. Сейчас здесь более 400 собак, около 100 – это щенки», - рассказала «Флагманвет» Инна Тарасенко, особо отметив помощь волонтеров.

Дмитрий Азаров поинтересовался у руководителя «Флагманвета», какая помощь сейчас нужна, какие дальнейшие планы по обустройству базы. Инна Тарасенко сообщила, что надо расширяться, чтобы можно было содержать минимум 1000 собак. Глава региона поручил Елене Лапушкиной вместе с «Флагманветом» изучить вопрос, составить предварительный план. Инна Тарасенко также рассказала, как с апреля ведется отлов бездомных животных.  По ее словам, работа идет непросто, объем очень большой, заявок много. «Но хочу отметить, что мы поменяли способ отлова. Для неконтактных собак, которых поймать очень сложно, стараемся использовать только дротики с седацией, чтобы собака спокойно заснула, а потом мы могли аккуратно ее переместить в автомобиль. Отлов таких животных при помощи петли, как было прежде, конечно, считаю, это не гуманно. Большой стресс для животного. После этого они боятся поводка и ошейника, не подлежат социальной адаптации», - сообщила Инна Тарасенко. 

«Наша задача – гуманными, цивилизованными способом обеспечить максимальную стерилизацию бездомных собак. Иначе жалобы от людей так и будут поступать», - сказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Директор «Флагманвета» подчеркнула, что прикладываются все усилия, чтобы в дальнейшем найти животным новый дом. Для этого планируется проведение выставок, чтобы жители города могли прийти и познакомиться с ними. Дмитрий Азаров инициативу поддержал: «Считаю, цель – показать, что собаки – это друзья людям, предоставить возможность взять животное к себе домой». 

Первая такая выставка в ближайшее время пройдет в Струковском парке. «Надо посмотреть, какие еще площадки и парки мы можем задействовать, чтобы было удобно для жителей. Важно, чтобы это было в шаговой доступности. Мы готовы помочь», - сказал Глава региона, поручив Елене Лапушкиной подобрать дополнительные места для проведения выставок.

Губернатор отметил, что крайне важно формировать ответственное и правильное отношение людей к животным, вести необходимую разъяснительную и информационную работу, объединять усилия всех заинтересованных общественных и волонтерских организаций. Все это будет направлено на то, чтобы решать проблему бездомных животных эффективнее.

«Вопрос обращения с бездомными животными имеет важное значение. Все понимают, что молниеносно проблему с бродячими животными не решить. Но при системном подходе результат обязательно будет», - сказал Глава региона. 

«Эта встреча была очень необходима. Спасибо Дмитрию Игоревичу, Александру Евсеевичу и Елене Владимировне за приезд. Мы наметили план дальнейшей работы, обсудили различные аспекты и вопросы, решение которых без их поддержки и внимания достаточно сложно реализовать», - считает Инна Тарасенко.

 

Фото:   правительство СО

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