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Организаторы проекта представляют посетителям 24 интерактивных экспоната, каждый из которых повествует о знаковом периоде в истории Самарского края.
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Дмитрий Азаров в Большой Глушице открыл интерактивную выставку, посвященную 170-летию Самарской губернии

10 июня 2021 20:38
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Организаторы проекта представляют посетителям 24 интерактивных экспоната, каждый из которых повествует о знаковом периоде в истории Самарского края.

В четверг, 10 июня, во время рабочей поездки в Большеглушицкий район  Дмитрий Азаров принял участие в общественно-просветительской акции «Живая история Самарской губернии», посвященной 170-летию губернии, и открыл одноименную интерактивную выставку с дополненной реальностью.

Мероприятия, посвящённые юбилею губернии, проходят на территории области в течение всего года. Одним из самых заметных стал проект «Живая история Самарской губернии», посвященный основным вехам в истории становления нашего региона. Акция стартовала в виртуальном пространстве в мае 2021 года и продлится до ноября.

Центральное событие акции — интерактивная выставка с использованием технологий дополненной реальности (AR) и специально разработанного мобильного приложения «Живая история», благодаря которым гости выставки получают доступ к знаковым достижениям и уникальным объектам региона за все 170 лет исторического развития губернии. Выставка такого масштаба проходит в Самарской области впервые.

Организаторы проекта представляют посетителям 24 интерактивных экспоната, каждый из которых повествует о знаковом периоде в истории Самарского края.

«Рад, что сегодня на Большеглушицкой земле начинает свою работу эта выставка, на которой можно узнать чуть больше о нашей родной Самарской области, о ее героях, о славных и трагических страницах нашей великой истории. Узнать о том, чем живет наша губерния сегодня. Мы по праву можем гордиться историей нашей родной земли, но я уверен, что совместными усилиями мы создадим будущее, которым будут гордиться потомки, — обратился к землякам Губернатор на торжественном открытии выставки. — Я уверен, что на эту выставку приедут не только жители Большой Глушицы, но жители окрестных сёл. Я рассчитываю, что вы выскажете свои предложения, поскольку формат необычный, формат экспериментальный. Меня он сильно удивил, я такое сегодня здесь увидел впервые».

Кроме того, в рамках акции на площади проходило много интересных интерактивных мероприятий: викторины, соревнования и игры, работала детская площадка с мастер-классами и анимационной программой.

Глава региона отметил позитивные перемены, произошедшие в Большеглушицком районе в последнее время.  

«Я очень рад, что село развивается, строится, процветает. Понимаю прекрасно, что у нас ещё много дел и задач. Рассчитываю, что, обсудив перспективы, наметив пути решения вопросов, которые действительно беспокоят людей, мы добьёмся результата»,- подчеркнул губернатор.

 

Фото:   sova.info

 

Теги: Большая Глушица интерактивная выставка

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